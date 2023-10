Des enseignants dénoncent la pression croissante de "Parents vigilants", association créée par Eric Zemmour

Des professeurs dénoncent une pression croissante de l’extrême droite sur leur enseignement, et notamment de l’association Parents Vigilants créée par Eric Zemmour, selon une enquête de franceinfo ce mardi. La situation est telle que certains redoutent désormais de parler immigration, religion, genre ou sexualité en classe.

Intimidations, harcèlement numérique, courriers anonymes, rassemblements devant les établissements, cette forme de pression coordonnée est le plus souvent portée par des "parents-militants", que les professeurs classent à l’extrême droite et qui n'hésitent pas à aller très loin.

"Quelqu’un a menacé de me dépecer"

En décembre 2022, une professeure de philosophie de Valenciennes a ainsi dû vivre sous protection policière pendant six semaines avec sa famille. Après avoir programmé une rencontre de sa classe de prépa avec des migrants à Calais, elle a reçu des menaces de mort. "J’ai reçu des menaces de viol et de mort par courrier électronique, par courrier, par les réseaux sociaux ou encore par le standard de l'établissement, se souvient Sophie Djigo au micro de franceinfo. Quelqu’un a menacé de me dépecer."

Le rectorat de Lille a décidé d'annuler la sortie. Deux communiqués de presse du Rassemblement national et de Reconquête l’accusaient de faire de la "propagande pro-migrants" auprès de ses élèves d’hypokhâgne. Au printemps, Éric Zemmour s’en félicitait dans le magazine Causeur. "En novembre dernier, à Valenciennes, nous avons fait annuler une sortie scolaire. Il va falloir qu’ils s’y habituent !" Sur cette affaire, une enquête du parquet de Lille pour menaces de mort et cyberharcèlement est toujours en cours. Pour se protéger, la professeure a accepté d'être mutée.

"J'ai reçu depuis beaucoup de messages de collègues dans toute la France, en particulier des enseignants de SVT, d'histoire et de lettres, qui se retrouvent confrontés à des pressions de groupes qui refusent l'enseignement de la théorie du genre, du fait islamique en cours d'histoire, l'enseignement de la Shoah, des mémoires de l'esclavage, de l'histoire coloniale ou de la décolonisation", indique encore Sophie Djigo à franceinfo.

Les infirmières scolaires également visées

Les infirmières scolaires sont aussi visées par ces menaces. À Lyon et Bordeaux, des parents sont en guerre contre les cours d'éducation à la vie affective et sexuelle et ont nommément mis en cause des infirmières, explique Gwenaelle Thenoz de l’Unsa-Education, à Stéphane Pair, reporter pour franceinfo.

Un message dénonçant les cours d'éducation sexuelle, "la venue de drag queens", les "masques" et "tous les désaxés". © Radio France - franceinfo

Un plan de protection des enseignants évoqué l'an dernier

Le ministère de l'Éducation nationale parle d'un "sujet inflammable", mais n’apporte pas de précisions sur le nombre de cas ou la nature du harcèlement rapportés par ces enseignants. Pourtant, avant son départ du ministère, Pap Ndiaye avait reçu cinq syndicats pour envisager un plan de protection des enseignants, car des dizaines de cas lui avaient été remontés.

À cette occasion, des dizaines de cas concrets, dont des plaintes de professeurs n’ayant aucun engagement militant ou idéologique, avaient été remontés au ministère. Une circulaire devait voir le jour. Fatna Seghrouchni, du syndicat Sud Éducation, a participé à la rencontre. "Au ministère de l'Éducation nationale, ils prennent ça très au sérieux. C'est ce qu'on a ressenti parce qu'ils sont en relation avec le ministère de l'Intérieur et le ministère de la Justice."

La représentante de Sud Éducation décrit la précision des menaces. "On s'est retrouvés avec quelques cas où l’on donnait le nom de l'établissement scolaire, où l’on filmait devant l’établissement, où l'on communiquait clairement l'adresse personnelle de l’enseignant. Des noms de collègues balancés sur les réseaux sociaux, on sait jusqu’où ça peut mener ! On estime qu’il y a mise en danger de collègues. On ne peut pas attendre que l'événement arrive pour réagir et protéger les personnels. Ça peut arriver, en fait", souffle-t-elle.

"Parents vigilants", une association créée par Eric Zemmour

L'association Parents Vigilants, une émanation du parti Reconquête, est souvent nommée par les professeurs parmi les groupes qui leur ont mis la pression. Eric Zemmour et Parents Vigilants appellent même les 60.000 membres et sympathisants de l'association à se présenter sur les listes lors des élections des parents d’élèves, les 13 et 14 octobre 2023. Depuis son échec à la présidentielle, Eric Zemmour a fait de "Parents vigilants" le conducteur de son combat contre ce qu’il appelle le "grand endoctrinement" dans l'école.

L'image du compte Twitter Parents vigilants, avec le logo du parti Reconquête. - capture d'écran X (ex-Twitter)

"Les professeurs imposent des choses à nos enfants que nous ne voulons pas leur voir imposer. C'est à ça que nous répondons", explique à franceinfo la porte-parole de Parents Vigilants, Agnès Marion. Elle est l'une des cadres de Reconquête, proche de Marion Maréchal et mère de six enfants. Selon elle, "c'est le lobby islamiste, le lobby LGBT ou le lobby immigrationniste" qui sont à l'œuvre à l'école.

Derrière cette forme de pression assumée, l'objectif de Parents Vigilants semble surtout de faire venir de nouveaux militants, et de constituer une base de données pour les scrutins politiques à venir.