Des enseignants de Savoie et Haute-Savoie en grève pour dénoncer l'insuffisance du protocole sanitaire

Les enseignants appelés à faire grève partout en France ce mardi. Malgré les annonces de Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Education nationale, jeudi dernier pour renforcer la réglementation sanitaire dans les lycées, plusieurs syndicats ont en effet maintenu leur appel à une "grève sanitaire", pour dénoncer le protocole mis en place dans les classes qu'ils jugent insuffisant pour protéger les élèves et le personnel.

Plus d'une centaine de personnes rassemblées à Chambéry et Annecy

A Chambéry, une soixantaine de personnes étaient rassemblées devant le palais de justice, pour demander à la fois un allègement des effectifs dans les classes, mais aussi des créations de postes dans les écoles, les collèges et les lycées pour que les enseignants malades ou en arrêt puissent être remplacés. En Haute-Savoie, une cinquantaine de manifestants se sont rassemblés devant la préfecture d'Annecy.

Les manifestants ont accroché des banderoles. © Radio France - Tommy Cattaneo.

Entre 8 et 10% de grévistes selon les niveaux

Selon le ministère de l'Education nationale, il y a eu 8,7% de grévistes en maternelle et en élémentaire, et 10,3% au collège et au lycée. De son côté, le Snes-FSU annonce que "45 % des personnels en collège étaient en grève sanitaire ce mardi."