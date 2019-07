Des enseignants du secondaire retiennent les copies du baccalauréat et du brevet

Une mobilisation ce lundi contre la réforme du lycée mais aussi celle de Parcousup. Des enseignants lorrains ont suivi un mouvement national qui consiste en la rétention des copies du bac et du brevet, dont les épreuves ont commencé.

Nancy, France

"Résistance !" Le mot est scandé par la cinquantaine de professeurs réunis ce lundi devant le rectorat de Nancy à l'appel de Sud-Education et du Snes-FSU. Une contre-attaque envers la réforme du lycée, mais également envers Parcoursup. Et pour résister, le moyen choisi est radical. Les grévistes ne vont pas rendre les différentes copies du baccalauréat qu'ils ont d'ores et déjà corrigées, jusqu'à ce qu'ils soient entendus par Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Education nationale.

Pas de copie, pas de diplôme ?

La rétention des copies pourrait avoir des conséquences sur l'obtention du diplôme. "A courte vue, ça peut être contrariant, mais l'opinion publique doit comprendre qu'on interpelle le Ministre par rapport aux enjeux du lycée", justifie Henri Lostette, co-secrétaire général académique au sein du Snes-FSU. Il concède toutefois : "ça va forcément retarder la tenue des jurys, après ça ne remet pas en cause le travail des élèves qui auront leur diplôme".

Les professeurs qui ont corrigé le bac doivent rendre les copies avant ce mardi 12h. Au delà, le bras de fer avec Jean-Michel Blanquer va commencer. Idem pour les corrections du brevet qui doivent intervenir la semaine prochaine. Un syndicat confie qu'environ 100 000 copies sont retenues au niveau national et plusieurs milliers, rien qu'en Lorraine.