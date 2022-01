Des enseignants font le Paris-Roubaix à l'envers pour dénoncer le manque d'effectifs

C'est une manière originaire de se mobiliser. Cinq enseignants, membres du SNUipp-FSU, premier syndicat dans le primaire, font le Paris-Roubaix... à l'envers ! Ils sont partis mardi midi de Roubaix, à vélo, et espèrent arriver à Paris vendredi en fin de journée. Leur but : la rue de Grenelle, où se trouve le ministère de l'éducation nationale, et où ils espèrent être reçus.

Ces professeurs des écoles dénoncent le manque d'effectifs de remplaçants. Selon eux, il en manque 200 rien que dans le Nord. Ils sont mobilisés sur ce sujet depuis plusieurs mois, avec des manifestations hebdomadaires à Roubaix, en novembre et en décembre. Depuis, la situation ne fait qu'empirer avec l'épidémie de Covid-19, et l'absentéisme lié au variant Omicron.

Rassemblement à Arras mercredi

La première étape a mené ces cyclistes-enseignants à Méricourt, près de Lens. Ce mercredi matin, à 9h30, un rassemblement est prévu à Arras pour les soutenir, devant la direction académique. Ensuite ils traverseront Amiens, Beauvais puis Paris. Sans passer par les secteurs pavés de la mythique course cycliste.

Sur le parcours, ils espèrent recevoir le soutien de collègues des Hauts-de-France et d'Ile de France, car c'est "un problème national" selon François Van Der Goten, co-secrétaire du SNUipp-FSU dans le secteur de Roubaix-Tourcoing. Lui n'est pas un cycliste chevronné, et il compte "sur l'énergie du groupe" pour arriver à bon port.