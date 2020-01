Des enseignants jettent des manuels scolaires à travers les grilles de la Préfecture du Gard

A Nîmes, des enseignants ont décidé de jeter des manuels scolaires et des calculatrices obsolètes dans la cour de la Péfecture du Gard. Une cinquantaine d’opposants à la réforme des retraites qui se sont rassemblés pour une action dite symbolique.

Nîmes, France

Nouvelle manifestation contre la réforme des retraites ce mercredi 22 janvier à Nîmes. Une cinquantaine de personnes, des enseignants, des gilets jaunes ou encore des syndicalistes sont venus jeter des manuels scolaires obsolètes ainsi que des calculatrices ou encore une imprimante. Une action dite "symbolique" de la part de ces enseignants qui se disent démunis.

Les enseignants présents devant la Préfecture du Gard à Nîmes ont jeté leurs outils de travail. Un geste fort pour certains enseignants comme Sabine, professeur d'espagnol au Lycée Philippe Lamour : "Ça peut choquer de nous voir jeter des livres et je ne dis pas que pour un prof, jeter un livre, ce n'est pas violent. Mais la violence appelle à la violence et le gouvernement change les programmes sans nous avertir, sans nous concerter. Ça fait mal au cœur de jeter ces manuels scolaires et ces calculettes obsolètes mais là moi j'ai l'impression d'être obsolète à presque 51 ans." Une action faite aussi pour le bien de leurs élèves, explique Sophie enseignante en mathématique : "Il y a des réformes régulièrement donc ils nous restent beaucoup de manuels. Tous les élèves doivent changer de calculatrices. C'est donc une action très symbolique pour montrer tous ces manuels obsolètes."

Une action très symbolique pour ces enseignants et autres manifestants. Thomas, est enseignant et représentant FSU dans le collège les Oliviers à Nîmes, il veut poursuivre ce type d'actions pour montrer les difficultés de son métier : "On ne peut plus faire notre travail correctement. Et nous ne sommes pas les seuls, il y a aussi les hospitaliers. Dans l'éducation, on est attaqué par des réformes, des coupes budgétaires. On manque de formation et d'effectifs." Des enseignants qui pour certains refusent d'ailleurs de donner des sujets du baccalauréat, un autre moyen selon eux de se faire entendre par le gouvernement pour faire retirer la réforme des retraites. Au Lycée Philippe Lamour, par exemple, il n'y a pas eu d'épreuves de langues vivantes, d'histoire ni de mathématiques cette semaine. Ces épreuves sont reportées à début février par la direction de l'établissement.