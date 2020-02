VIDÉO - Des enseignants reprennent une chanson d'Angèle pour protester contre la réforme du bac

Valence, France

Les enseignants du lycée Loubet à Valence se mobilisent en chanson contre la nouvelle formule du bac. Ils ont dénoncé mardi dernier les E3C, ces nouvelles épreuves de contrôle continu destinées aux élèves de classe de première. Pour se faire entendre, quelques enseignants ont créé une reprise de la chanson d'Angèle "Balance ton quoi", le texte est directement adressé à Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation.

"Les élèves étaient contre l'idée d'un blocage du lycée, explique un enseignant, on a donc cherché une manière alternative et ludique de protester". Depuis leur lancement le 20 janvier, ces épreuves de contrôle continu suscitent la colère des syndicats, de professeurs et de lycéens qui veulent "faire barrage" à cette réforme du bac voulue par Jean-Michel Blanquer. L'hostilité à cette réforme, qui risque selon ses opposants d'aggraver les inégalités, s'est traduite par le blocage de plusieurs dizaines d'établissements dans l'Hexagone et en outre-mer.