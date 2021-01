Des enseignants s'opposent à la venue de politiques dans les écoles pour parler de la laïcité

Début décembre, le maire de Montpellier Michael Delafosse et le président du conseil départemental Kléber Mesquida se sont rendus au collège Arthur Rimbaud dans un quartier sensible de Montpellier (Hérault) pour participer avec les élèves à un débat sur la laïcité. Une initiative d'une enseignante de l'établissement à l'occasion du 115e anniversaire de la Loi consacrant la séparation des Églises et de l’État.

Pas de débats politiques dans nos établissements

Un nouveau déplacement du maire de Montpellier, sur ce thème de la laïcité qui lui est cher, est prévu dans les prochaines semaines, au lycée Joffre de Montpellier cette fois. Ce projet n'est pas du goût de tous les professeurs. Ils sont 22 de différents établissements du département a avoir signé une tribune pour signifier leur refus de "l'intrusion du politique dans l'école". "Nous ne souhaitons pas que des maires, de quelque couleur politique qu'ils soient, viennent dans nos établissements pour y développer leur point de vue sur ce que doit être la laïcité ou ce qu'elle ne doit pas être" écrivent les signataires.

La question de la laïcité est très conflictuelle . Il ne faut pas créer du conflit inutile à l'intérieur de l'école, Audrey Marc à l'origine de l'appel

Audrey MARC professeur d'histoire-géo au lycée Joffre de Montpellier est à l'origine de cet appel Copier

_"_Si des notions doivent être enseignées, c'est à nous de le faire. Pour les débats politiques, les espaces qui y sont dévolus sont suffisamment vastes, nul besoin de les mener au sein des collèges et lycées du département" concluent les signataires.