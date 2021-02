Des espaces de travail partagés mis à disposition des étudiants gratuitement

Alors que la plupart des étudiants n'ont pas repris les cours à l'université, des espaces de "co-working" (travail partagé), mettent leurs locaux à disposition pour leur offrir des conditions de travail plus décentes. Exemples à Chambéry et Allinges.

"Si on peut aider à notre petite échelle, c'est déjà ça", explique Samuel Maïon-Fontana, le gérant de l'espace de "co-working" le D5, à Allinges (Haute-Savoie). Si l'établissement a décidé d'ouvrir ses portes gratuitement aux étudiants, c'est pour leur proposer une solution de travail "décente" et de meilleures conditions. "Nos bureaux sont ergonomiques, on a le haut-débit et tout le matériel de bureau nécessaire", détaille le gérant.

Il insiste aussi sur les bienfaits des espaces de travail partagés, notamment pour combattre la solitude : "Ils pourront voir du monde, rencontrer des professionnels d'autres milieux, partager un café." Une bouffée d'air frais pour ces étudiants qui n'ont pas vu une salle de classe ou un amphithéâtre depuis le mois de novembre.

A Chambéry, c'est l'espace O79 qui accueille gratuitement des étudiants. Lucie est étudiante en deuxième année de chimie, et elle vient ici avec plaisir : "Chez moi, je suis très facilement déconcentrée, alors qu'ici, je ne touche pas à mon téléphone, je me concentre à fond sur mes cours." Elle, qui vient de Corrèze, est aussi ravie de rencontrer du monde, et surtout des professionnels. "J'ai pu discuter avec des gens qui m'ont rassuré sur mon parcours, je n'étais pas certaine de mon choix de filière", raconte Lucie.

Pour profiter de ces locaux, il suffit de se présenter avec une carte d'étudiant.