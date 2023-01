Des établissements scolaires évacués après des menaces d'attentat sur internet

"Une vingtaine d'établissements (collèges et lycées) (...) principalement dans l'académie de Lille, et dans une moindre mesure dans celles de Créteil, Grenoble, Versailles, Normandie et Lyon" ont été évacués lundi et ce mardi, jour de rentrée, à la suite de menaces d'attentat à la bombe ou à l'explosif a confirmé le ministère de l'Éducation nationale à l'AFP.

"Ces messages ont été repérés par des parents sur WhatsApp, Snapchat ou sur des espaces numériques de travail (ENT)", a précisé le ministère. Selon une source policière contactée par l'AFP, des messages ont été envoyés les 2 et 3 janvier sur les comptes ENT d'élèves, ces portails internet qui relient parents, enseignants et élèves et permettent de communiquer et d'échanger des informations sur la vie des collèges et des lycées.

"Une vingtaine d'établissements concernés"

Au moins trois établissements ont été évacués dans le Nord et le Pas-de-Calais , un en Ille-et-Vilaine . Idem dans des établissements de Seine-et-Marne, à Rillieux-la-Pape (Rhône), Marseille ou encore Caen. Un lycée, un collège et une école, se trouvant dans le même périmètre, ont ainsi été évacués à Carvin "suite à une menace d'explosifs" contre le lycée, selon la préfecture. L'opération de déminage du lycée s'est terminée sans que rien ne soit découvert.

Selon le rectorat, le lycée Baggio de Lille avait déjà été évacué lundi mais en présence uniquement de personnels, pas d'élèves. D'après une source proche de l'enquête contactée par l'AFP, le compte ENT d'un élève menaçant de faire sauter l'établissement "a été piraté". Pour ces faits, qui ont donné lieu à "l'inspection minutieuse" du lycée Diderot de Carvin et du collège voisin, le parquet de Béthune a ouvert une enquête du chef de "menaces de commettre un crime", a-t-il annoncé mardi dans un communiqué. Aucune trace d'explosif n'a été constatée.

"Partout en France, les lycées sont destinataires de mails de menaces d'attentats sur les ENT" mais "les expéditeurs des mails ne sont pas les auteurs", a affirmé cette source, qui ajoute que "l'unité de lutte contre la cybercriminalité est associée très étroitement à l'enquête".

"Un message va être envoyé à tous les proviseurs leur demandant d'être vigilants et de prévenir les services de police" le cas échéant, a ajouté le rectorat.