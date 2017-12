Limoges, France

Dans la bibliothèque de l'école, les petits CP sont bien sages. "On fait le travail. On prend notre grand cahier, et on fait la lecture", expliquent-ils de concert. Devant le regard amusé de leur enseignante, qui découvre un peu plus chaque jour les progrès faits par ses élèves.

Ce n'est pas évident pourtant pour des enfants de 6 ans, de se concentrer après une journée de classe. Mais leur enseignante est créative. "On joue avec des étiquettes sur lesquelles il y a des mots d'écrits. Évidemment, je leur propose ces étiquettes dans le désordre. Il faut que ce soit un peu ludique pour que les enfants aient envie de rentrer dans la lecture", estime l'enseignante.

Le plus dur finalement était de convaincre les parents. "J'avais peur d'avoir des refus. Et au contraire, ils m'ont dit que ça répondait vraiment à un besoin", affirme-t-elle.

Ne pas rater ce moment charnière

Une mesure qui fait ses preuves. Depuis la rentrée de Novembre, les écoliers ont fait beaucoup de progrès. Ils ont pris aussi confiance en eux . Un travail de longue haleine, qui n'aurait pas pu se faire sans les enseignants, selon Vincent Jalby, adjoint au maire en charge des affaires scolaires : "C'est fondamental que les enseignants participent à cette action, parce que ce sont eux qui ont la véritable connaissance du niveau des enfants et de leurs problématiques spécifiques. De manière à ne pas rater ce moment charnière car c'est lui qui est fondateur de tout ce qui va suivre dans leur scolarité", estime l'élu en charge des affaires scolaires.

A l'école des bénédictins, ils sont huit enfants à suivre ce dispositif, car pour certains, c'était devenu difficile d'apprendre à lire à la maison. Un dispositif qui concerne près d'une quarantaine d'écoliers à Limoges, dans quatre établissements différents.