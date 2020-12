Des étudiants manifestent à Montpellier pour dénoncer les cours à distance

Une cinquantaine de personnes a défilé ce jeudi midi à Montpellier entre le quartier des facs et la préfecture. Initialement, c'était une mobilisation contre la loi de programmation de la recherche, adoptée le 20 novembre par le Parlement, et visant à restructurer le fonctionnement de l'université. Mais des étudiants se sont joints au cortège pour dénoncer les conditions difficiles dans lesquelles ils doivent suivre leurs cours en raison du confinement. Fin novembre dans une tribune, dix présidents d'universités dénonçaient "une véritable bombe à retardement sociale et humaine" dans les facs et appelaient à un retour en présentiel avant la mi-février. Le président de l'université de Montpellier Philippe Augé s'était joint ensuite à cet appel.

"Les professeurs s'acharnent à nous en donner toujours plus comme si nous étions dans une situation normale. On reçoit tous les jours des messages d'étudiants qui n'en peuvent plus." Matéo Safti, étudiant en sociologie et porte parole du SCUM (syndicat de combat universitaire de Montpellier)

Pour Joséphine Arnault, en licence arts du spectacle et qui suit en même temps un BTS communication via le CNED, la situation est encore plus compliquée en raison de son handicap (elle est dysorthographique et dyslexique) : "Pour lire 40 pages, ça me prend une journée donc là on a des PDF qui font 40 pages pour un seul cours, c'est très dur pour moi."

Plus de 500 ordinateurs offerts

L'université Paul-Valéry organise depuis mercredi la distribution d'ordinateurs portables à ses étudiants ne disposant pas d'équipements informatiques de qualité suffisante pour suivre leurs cours ou passer leurs examens en distanciel. Offerts par la Région Occitanie, ces 541 PC portables s'ajoutent au matériel informatique déjà prêté par l'Université, avec l'aide de la Région, depuis avril dernier.