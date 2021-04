"BTS en détresse" : la vidéo choc d'étudiants du Boucau confrontés à la crise du coronavirus

Pas facile de suivre des cours à distance, et de pas se rendre comme prévu dans l'entreprise qui finance votre alternance. Et cela depuis plus d'un an. Difficile aussi d'imaginer passer les examens dans des salles confinées alors que circule le coronavirus. Une soixantaine d’étudiants en BTS MCO ( Management Commercial Opérationnel) du Boucau, viennent de publier une vidéo sur internet, afin de crier leur détresse et dénoncer les incohérences auxquelles ils doivent faire face.

Des injonctions contradictoires

Les étudiants âgés d'une vingtaine d'années, qui suivent leurs formations en alternance avec des entreprises, demandent des réponses au gouvernement et plaident pour une attribution de leur diplôme avec des aménagements comme par exemple le contrôle continu, et l'annulation des épreuves en présentiel. Ils dénoncent des traitement différents avec les futurs bacheliers qui ont déjà eu des réponses sur le maintien de épreuves en contrôles continu, ainsi que les nombreuses injonctions contradictoires. Exemple: rester à la maison si l'on est touche par le covid, mais un zéro pointé si l'on ne se rend pas aux examens.

Une vidéo pour plaider leur cause

Avec cette vidéo, déjà très largement vue et partagée sur You Tube et Instagram, les étudiants du BTS de Boucau espèrent faire bouger les lignes. C'est Chloé qui est à l'initiative de cette démarche : "L'objectif est faire passer un message de détresse parce qu'on est complètement mis à l'écart. On parle toujours des collèges, des lycées, des étudiants aussi, mais jamais des BTS, alors qu'on fait partie des étudiants comme les autres. On aimerait avoir des réponses à nos questions, et déjà sur le contrôle continu. On a dû s'adapter à des cours en zoom, même si on a une école qui s'est adaptée très rapidement. Ça a été très dur de suivre les cours en visio. Et puis c'est difficile pour les entreprises qui financent nos formations. On avait des missions à faire en entreprise. On n'a pas pu les faire pour présenter nos dossiers à la fin de l'année."

De gauche à droite: Axel-Chloé-Miside-Aimée-Adrien et Marine © Radio France - Paul Nicolaï