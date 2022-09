Des étudiants manifestent contre le projet d'économies d'énergie de l'université de Strasbourg

La polémique se poursuit, une semaine après les propos du président de l'Université de Strasbourg. Michel Deneken avait proposé de fermer la faculté deux semaines supplémentaires cet hiver pour faire des économies d'énergie : avec une semaine de vacances supplémentaires à Noël et une semaine de cours en distanciel en février.

Ce n'est pas aux étudiants de payer ce combat

Hier se déroulait le conseil de la formation et de la vie universitaire où siègent les syndicats étudiants et enseignants et la question était à l'ordre du jour : elle a été rejetée à 58%. Juste avant la réunion, une manifestation a été organisée sur le campus à l'appel, notamment, du syndicat Solidaires étudiant-e-s.

Pour Paolina Hernandez, l'une des élues du syndicat, ces fermetures vont peser sur les plus fragiles : "Ce sont les personnels et les étudiants les plus précaires qui vont payer ces décisions et qui vont subir le fait de ne pas être à l'université pendant deux semaines. On a quand même le droit d'être dans les bâtiments où on étudie. Ce n'est pas aux étudiants d'assumer cette responsabilité et de payer ce combat écologique".

Envisager de revoir les calendriers des universités sur le long terme

"Nous allons étudier le coût d'une telle décision pour les étudiants et en cas de besoin nous aiderons les plus fragiles" répond Michel Deneken qui persiste et signe : "On ne pourra pas revenir en arrière. Il faut envisager sur le long terme de revoir les calendriers des universités. Faire comme en Allemagne par exemple : avancer d'une semaine la rentrée et terminer une semaine plus tard. Cela permettrait de fermer trois semaines au milieu".

Le vote final sur cette question aura lieu lors du conseil d'administration de l'université en novembre.