Des étudiants périgourdins tentent le pari Erasmus : "c'est le covid qui m'a poussé à partir"

Italie, Canada, Slovénie, Belgique ou Royaume-Uni, 12 étudiants du département Carrières sociales Gestion Urbaine de l'IUT de Périgueux ont choisi de continuer leur troisième année post-DUT en Erasmus. Ils partent en septembre prochain dans l'une des 22 universités partenaires pour suivre une année scolaire à l'étranger, et ce malgré les incertitudes liées à la pandémie de coronavirus.

"c'est le covid qui m'a motivé à partir"

Ils sont 12 à partir sur une cinquantaine d'étudiants de cette filière, ce qui représente un taux de 21%, pratiquement le double de la moyenne nationale qui s'établit à 11%. Les 12 étudiants appelés les "Dueti", du nom de cette troisième année, avaient envie de passer une année à l'étranger et leur envie a été renforcée par l'épidémie de coronavirus.

Anthéa part en septembre prochain au Canada, "c'est le covid qui m'a motivé à partir, parce qu'être tout le temps enfermée, cela donne envie de voyager. C'est une expérience à faire". La seule crainte d'Anthéa, c'est d'avoir à nouveau des cours à distance dans son université du Québec. Crainte partagée par Elise qui part elle en Italie. La jeune femme originaire du Puy-de-Dôme veut rester optimiste car elle part à Venise avec trois autres camarades de sa promo.

Des attentes professionnelles et personnelles

Ils sont deux étudiants à partir en Belgique dont Timothé. L'étudiant de 20 ans, originaire de Dax, veut partir en Erasmus pour conforter son choix d'étude professionnel qui est l'humanitaire et puis il attend beaucoup de cette expérience sur le plan personnel : "c'est une année loin du cocon familial. Le fait de partir, d'être vraiment en autonomie cela va être bien, j'ai un peu du mal à réaliser mais je suis très content de partir".

Savoir qu'il part à l'étranger l'an prochain est aussi une forme de soulagement pour Timothé "c'est un poids en moins sur les épaules, quand je vois les autres étudiants préparer leurs dossiers pour les licences, pour les licences pro, c'est déjà bien reposant de savoir où je suis l'année prochaine".

Une deuxième année à distance

La deuxième année à l'IUT a été compliquée à vivre pour ces étudiants et notamment à cause des cours à distance. Entre octobre et février, la plupart des cours ont été donnés en visio. Pour Jeanne, cette solution ne remplace pas les cours dans une salle : "C'est pas des cours, la pédagogie c'est très compliquée explique Jeanne, les professeurs peuvent pas enseigner comme ils veulent et nous on décroche, la moindre mouche qui vole nous attire. On a beaucoup échangé par mail". L'étudiante a le sentiment d'avoir moins appris cette année.