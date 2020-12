Des familles manifestent à Poitiers pour conserver l'école à domicile

Près d'une centaine de personnes ont manifesté hier, devant l'église Notre-Dame, à Poitiers. Le 2 octobre dernier, Emmanuel Macron avait annoncé sa volonté de rendre obligatoire la présence à l'école dès 3 ans et d'interdire l'instruction en famille pour lutter contre le séparatisme religieux.

Le projet veut rendre l'école à partir de 3 ans et interdire l'instruction en famille

Ils étaient près d'une centaine de personnes à Poitiers, parents et enfants, réunis pour défendre leur droit à l'instruction en famille. Devant l'église notre-dame, ils ont rejeté un projet qui "se trompent de cible", explique Aurélie, 44 ans, et mère de deux enfants.

Elle poursuit : "On est suivi par l'inspection, on est contrôlé, on est déclaré, y'a pas de problème de ce côté là."

Emmanuelle, une manifestante, renchérit : "C'est pas du tout corréler, eux, ils s'intéressent aux écoles clandestines, mais elles sont clandestines par définition donc ça changera pas le problème. Ils attaquent un problème par le mauvais bout."

Des situations sans issue

Tous les parents qui scolarisent ne le font pas forcément par confort. Marion, est mère de 3 enfants. Son aîné a été harcelé et maltraité en école publique à cause de "particularités psychologiques" en attente de diagnostique.

"Ses particularités n'ont pas pu être prises en charge par ses enseignants, malgré de très bonnes volontés. Les écoles privées et les changements d'établissements ont été refusé, donc il a bien fallu qu'on trouve une solution", détaille-t-elle.

En tout cas, scolarisation à domicile par choix ou pas, tous les parents et enfants présents sur place le confirme : ils sont plus épanouis depuis l'instruction en famille.