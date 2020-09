Des fermetures de classes pour cause de coronavirus dans deux nouvelles écoles en Béarn et en Bigorre

Quatre établissements sont concernés par des fermetures pour cause de covid en Béarn et en Bigorre

La liste des écoles affectées par le coronavirus s'allonge : après la fermeture du collège Pierre-Emmanuel à Pau, et celle d'une classe de l'école maternelle de Moumour dans les Pyrénées-Atlantiques la première semaine de la rentrée, de nouvelles classes se retrouvent fermées. En tout, quatre établissements sont concernés.

Une classe fermée à l'école primaire d'Ibos

Une enseignante a été testée positive au coronavirus ce vendredi 4 septembre à l'école primaire d'Ibos, près de Tarbes, en Hautes-Pyrénées. Après enquête, l'Agence Régionale de Santé a identifié plusieurs cas contacts : 33 élèves, deux professeurs, et un agent territorial spécialisé des écoles maternelles (ATSEM).

Ils ont tous été placés en quatorzaine et doivent être testés dans les prochains jours. La classe de l'enseignante testée positive a été fermée.

Deux classes en quatorzaine à l'école Henri IV de Pau

À l'école Henri IV de Pau, deux élèves ont été testés positifs au coronavirus, et deux classes ont par conséquent fermé. Les élèves concernés ne se sont pas rendus à l'école ce lundi matin, et ont suivi les cours depuis chez eux. Selon l'enquête de l'ARS, les gestes barrières ont suffisamment été respectés pour ne fermer que deux classes, et non toute l'école.

Malgré ces deux nouveaux établissements touchés par le coronavirus une semaine après la rentrée, l'inspecteur d'académie François-Xavier Pestel veut rassurer : "il n'y a pas d'alarme. Il faut qu'on s'habitue à voir ce type de situations sans penser que c'est dramatique sur le plan sanitaire". Selon l'inspecteur d'académie, ces situations étaient prévisibles, et tous les protocoles sont mis en oeuvre pour les gérer au cas par cas.

Dans chaque établissement, toutes les personnes concernées, élèves comme personnel, devront être testées avant un possible retour à la normale.