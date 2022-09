"Des formations à la carte" pour lutter contre l'illettrisme au Centre de formation pour adultes de St-Brieuc

Ce sont les journées nationales d'actions contre l'illettrisme toute cette semaine. Pour l'occasion, France Bleu Armorique reçoit la responsable formation générale et linguistique du CLSP, le centre de formation pour adultes de Saint-Brieuc.

France Bleu Armorique : Vous proposez dans votre centre des formations gratuites pour les personnes en situation d'illettrisme. De quoi s'agit-il exactement?

Marlène Pouliquen : Déjà l'illettrisme, ça concerne les personnes qui ont été scolarisées mais qui n'ont pas atteint le niveau nécessaire en français et en maths pour être autonome dans les situations de la vie quotidienne. Donc on propose des formations financées par la région Bretagne pour les personnes qui souhaitent réapprendre à mieux maîtriser toutes ces compétences de base qui sont nécessaires au quotidien, que ce soit dans la vie personnelle ou au travail.

FBA : L'illettrisme concerne 200 000 personnes rien qu'en Bretagne. 7 % de la population âgée de 18 à 65 ans en France. Et l'an dernier, vous avez formé plusieurs centaines de personnes à Saint-Brieuc...

Marlène Pouliquen : Oui à Saint-Brieuc, c'est environ 200 personnes par an qui sont formée. Mais on a des centres de formation un peu partout en Bretagne.

FBA : Et concrètement, c'est combien d'heures par semaine? C'est quand on veut? Expliquez nous. Qu'est ce qu'on peut trouver comme type d'aide?

Marlène Pouliquen : C'est vraiment une formation à la carte. On évalue avec la personne quelle est sa disponibilité. Puis, si elle peut être en emploi, ou avoir des enfants à garder, etc Donc on se met d'accord sur un emploi du temps qui peut aller de 1 à 9 demi journées par semaine. On se met également d'accord sur des objectifs. Donc on va partir des besoins de la personne, si c'est pour lire un planning de travail, ou pour faire ses courses et aider les enfants à faire les devoirs. Donc on part de ce besoin, du concret.

FBA : Et qui sont les enseignants qui font ces formations?

Marlène Pouliquen : Cesont des formateurs pour adultes qui sont spécialisés dans l'illettrisme, donc qui ont l'habitude de ce public et qui ont une approche adaptée aux adultes pour permettre de réapprendre et de ne pas reproduire forcément les apprentissages qui ont pu être proposés à l'école et qui n'ont pas fonctionné il y a plusieurs années.

FBA : L'idée n'est pas de retourner en classe, ce qui pourrait effrayer peut-être certaines personnes...

Marlène Pouliquen : C'est vraiment de la formation pour adultes où c'est la personne qui est au centre de la formation. Le formateur accompagne, va guider et aider. Mais c'est bien la personne qui va nommer ses objectifs, qui va nous dire de quoi elle a besoin, qui va choisir son rythme et qui va vraiment être acteur de sa formation et de son apprentissage.

FBA : L'illettrisme ne se voit pas. Est-ce que du coup, il y a des profils de personnes que vous aidez ou pas vraiment finalement?

Marlène Pouliquen : Pas vraiment. Ça touche tout le monde. 60 % sont des hommes et 40 % sont des femmes, selon les statistiques nationales. Mais ça peut être à tout âge. Leses personnes en situation d'illettrisme travaillent autant dans les zones rurales que dans les villes. C'est très, très aléatoire et c'est pour ça que c'est difficile de repérer l'illettrisme. Et c'est difficile du coup d'aller au delà, de contrer ce phénomène parce qu'il est difficile à détecter et que les personnes peuvent en avoir honte et ont du mal à s'engager dans un parcours de formation.

FBA : La honte, est-ce que, finalement, c'est ce qu'il y a de plus difficile à travailler avec les personnes qu souffrent d'illettrisme?

Marlène Pouliquen : La chose la plus difficile, c'est que la personne pousse la porte du centre de formation ou en parle à son conseiller Pôle emploi, à son employeur ou à son assistante sociale pour qu'on puisse l'orienter vers le centre de formation. Une fois que la personne est en formation, le plus gros est fait puisqu'elle a accepté d'en parler et accepté d'y remédier. Donc, c'est vraiment l'étape la plus importante. Et une fois en formation, l'objectif, c'est vraiment de donner les outils à la personne pour qu'elle soit plus autonome. Et le sentiment de honte va s'estomper puisque plusieurs personnes dans la salle sont dans la même situation. Et finalement, on se rend compte qu'on n'est pas tout seul et que, à plusieurs, on peut y.

FBA : Est-ce que parmi ces outils, le numérique aide aujourd'hui?

Marlène Pouliquen : La difficulté, c'est que la plupart des personnes en situation d'illettrisme vont également être en situation illectronisme, avoir du mal à maîtriser l'outil numérique. Puisque quand on ne sait pas bien lire à bien écrire, c'est difficile de se repérer sur une page web, d'aller envoyer un mail, etc. Donc il y a des formations également électroniques, pour le numérique qui va concerner les personnes en situation d'illettrisme ou non. On peut avoir aucune difficulté avec le français et venir apprendre à utiliser l'ordinateur pour être plus à l'aise au quotidien pour les démarches personnelles ou professionnelles.

FBA : Ces formations sont assez faciles à obtenir?

Marlène Pouliquen : Oui, c'est principalement pour les demandeurs d'emploi ou les personnes à la recherche d'un emploi, mais pour les salariés, il peut également y avoir des exceptions. Il ne faut pas hésiter à nous contacter et on cherchera avec la personne le financement possible. Les formations sont gratuites dans la plupart des cas.