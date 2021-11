Des formations pour les directeurs d'écoles héraultais pour faire face à la montée des violences

Mettre en lien gendarmes et directeurs d'écoles pour mettre à mal l'explosion des violences dans les établissements scolaires héraultaises. C'était tout l'enjeu de ces deux jours de formation, organisés dans l'école Arc-en-ciel de Paulhan dans l'Hérault.

"Affronter les crises et les violences, c'est notre quotidien", affirment unanimement les 25 directeurs d'écoles primaires réunis lors de cette formation. "Je ne peux pas vous dire s'il y a plus de violences ces derniers temps ou si mon seuil de tolérance a augmenté avec le temps", assure Sandrine Esno, la directrice de l'école primaire Riquet-Renan a Béziers.

Un papa voulait nous arracher la tête

"Nous sommes dans un milieu où souvent les parents ont pour réflexe de s'énerver et insulter. Il m'est arrivé de terminer au tribunal parce qu'un papa voulait nous arracher la tête. Il faut arriver à montrer que c'est dans l'école que l'on peut créer le dialogue", ajoute la directrice en fonction dans l'établissement biterrois depuis cinq ans.

Et pour renouer le dialogue avec les parents et gérer les crises au sein des établissements, cette nouvelle formation, scellée ce lundi 22 novembre par la signature d'un partenariat entre l'inspection académique de Montpellier et le Groupement de gendarmerie départementale de l'Hérault, propose différents ateliers. Ainsi des ateliers de repérages de signaux de maltraitances sont proposés, tout comme sur le harcèlement scolaire ou le cyberharcèlement. Mais aussi la présentation des positionnements et des gestes de défenses en situation de crise ou encore des mises en situation.

Karine, une directrice d'école doit gérer un père énervé qui vient se plaindre du harcèlement subit par son fils. © Radio France - Virginie Vandeville

Des jeux de rôles dans lesquelles, les directeurs jouent leur propre rôle et font face à des "comédiens" afin d'analyser leurs réactions.

Ainsi, ces derniers sont divisés en groupe et doivent faire face chacun leur tour à des parents venus au portail se plaindre du harcèlement de leur enfant ou encore à la colère du faux grand-père de Paul, un enfant noir, très doué mais très turbulant et que la maitresse punit _"trop fréquemment"_. Ainsi, les directeurs d'école se voient suspecté de racisme et doivent gérer la confrontation.

Des gendarmes sont venus assister aux mises en situation afin d'aiguiller et donner des solutions aux directeurs d'établissements scolaires, afin de gérer des crises. © Radio France - Virginie Vandeville

Un exercice loin d'être facile pour la plupart d'entre eux, mais nécessaire pour Didier, l'un des directeurs présents. "C'est bien car nous pouvons échanger avec d'autres directeurs. C'est un nouvel outils pour nous", assure le Biterrois. En effet, après chaque mise en situation, une débriefing est réalisé avec les différents chefs d'établissement présents mais aussi un psychologue et des gendarmes venus superviser l'atelier.

On se pose la question de rester dans ce métier

"On apporte une expertise, un regard qui permet de désescalader les situations de crises. Les situations vécues dans les établissements scolaires, nous y sommes aussi confrontés. L'école est un reflet de la société. Ce qui est certain c'est que le partage des valeurs républicaines est essentiel pour nous et pour l'avenir d'où l'importance de notre présence", précise Sylvain Laniel, Général, commandant adjoint de la région de gendarmerie d'Occitanie.

Encore faut-il garder la motivation et un peu d'espoir chez les directeurs d'école. "Nous vivons ces crises tous les jours. On est plus dans l'action pour les projets et pour accompagner nos équipes. On fait beaucoup de social et cela nous abîme. Ce n'est pas notre cœur de métier et on se pose la question d'y rester", déplore Julie, une cheffe d'établissement héraultaises.

Cette formation de gestion de crise sera proposée à terme aux 600 directeurs d'écoles primaires de l'Hérault.