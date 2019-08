Des fournitures scolaires moins chères grâce aux magasins de déstockage

Laval, France

Alors que l'allocation pour la rentrée scolaire est versée à partir d'aujourd'hui aux familles les plus modestes, c'est-à-dire 3 millions de ménages en France, la question des fournitures scolaires se pose. L'allocation pour la rentrée scolaire est une aide bien utile puisqu'elle permet aux familles de recevoir entre 370 à 400 euros selon l'âge de l'enfant.

Un cartable à la mode ou un agenda design, chaque année les courses scolaires peuvent devenir un vrai casse-tête pour les parents et un budget parfois conséquent après les vacances.

Faire des économies avec les petits prix

Pour faire des économies, il existe plusieurs solutions: Aude, mère de deux enfants, réutilise les cartables de l'année dernière pour ne pas avoir à en racheter. Pour gagner jusqu'à 30 euros sur le budget total, certains parents achètent dorénavant dans les magasins de déstockage. Le déstockage concerne les produits qui ne sont plus vendus par les circuits classiques de distribution et qui sont revendus dans des magasins comme Action, Noz ou encore Stokomani.

Les prix sont vraiment moins chers, on vient à Action pour des questions financières, explique Aude

Action propose de nombreux choix pour les futurs écoliers. "Pour les trousses, les crayons ou les feutres par exemple, on peut gagner de 20 à 30 euros", explique une autre mère de famille accompagnée de ses enfants.

L'année dernière, Charline a acheté toutes les fournitures pour son fils qui entrait en classe de CP à Action, elle a pu trouver tout ce qu'il lui fallait et en caisse elle a déboursé seulement 16 euros. Pour elle: "Il n'y a pas photo !"

Certains parents, comme Lydie, font un premier tour d'observation dans les magasins de déstockage avant d'aller dans les grandes surfaces, une manière de comparer les prix et trouver les bonnes affaires. Pour cette mère de deux filles, qui vont entrer en classe de sixième et première, elle trouve la plupart des fournitures à Action car il y a pas mal de choix. En moyenne, elle parvient à acheter plus de la moitié des affaires en magasin de déstockage, selon les années d'école. Depuis plus de 2 ans, cette mère de famille apprécie les bonnes affaires que propose le magasin.

Selon la Confédération syndicale des familles, l'allocation de rentrée scolaire est à peine suffisante pour les collégiens et très insuffisante pour les lycéens.