Des glaces périmées servies à la cantine d'un collège de Louviers

C'est un courrier partagé sur la page Facebook "Tu sais que tu viens de Louviers, et agglo quand" qui donne l'alerte : "Ce jour, pendant le repas au restaurant scolaire, 30 glaces périmées ont été distribuées par erreur aux élèves (date de péremption : octobre 2020)" écrit le collège Ferdinand Buisson dans un courrier adressé aux parents d'élèves dans la soirée. La direction se veut rassurante et indique "avoir vérifié auprès des services médicaux et anti poison les risques liés à ce type de produit (glace aux fruits : les risques sont presque inexistants". Le collège conseille toutefois de _"_surveiller les élèves qui se plaignent de maux de ventre et qui ont de la température (à surveiller ce soir et demain)" en précisant que "l'apparition des symptômes comme de la fièvre ou de fortes diarrhées nécessitera une consultation médicale".

Un carton de 24 glaces en date du 20 octobre 2020 a été distribué par erreur - Conseil départemental de l'Eure

Quelle sécurité alimentaire ?

Sur Facebook, une maman s'interroge après que sa fille l'a informée de son surprenant dessert : "Là; ça va, c'est que de la glace, mais qui dit qu'ils ne font pas pareil avec des aliments plus dangereux (viandes, poissons...). Il y a quand même de quoi se poser des questions et être en colère, pas sûre qu'une cantine scolaire soit autorisée à servir de la nourriture périmée" écrit Angélique. Ce sont des élèves qui ont averti le chef de cuisine, qui a informé la gestionnaire du collège."La gestionnaire a prévenu la principale qui a contacté le service anti-poison tandis que le chef cuisinier contactait la direction départementale de la protection des populations" précise-t-on au conseil départemental de l'Eure. Des personnels de la direction départementale de la protection des populations se sont rendus au collège ce vendredi matin pour effectuer un contrôle. Leur rapport devrait être rendu prochainement.