Loudun, France

Chaque matin, Louis se réveille avec la même question. Pourra-t-il ou non prendre une douche chaude ? "Je ne sais jamais si il va y avoir de l'eau chaude, c'est un peu la loterie", explique cet élève de terminale, en boulangerie-pâtisserie. "Mais ce n'est pas ça le pire." Le pire, c'est l'isolation des dortoirs, selon lui.

"Des trous dans les fenêtres, l'air passe et il faut 13 degrés la nuit", dénoncent ces élèves du lycée

"Avant les vacances, on nous a enlevé les poignées de notre fenêtre, raconte Mike, interne depuis deux ans et demi. Résulta : l'air passe et il faut 13 degrés la nuit". Il assure dormir "tout habillé" avec sa doudoune pour lutter contre le froid. Et le petit chauffage d'appoint n'y fait pas grand-chose.

Ces internes disent alerter depuis un moment déjà la direction de l'établissement. "Personne ne nous écoute", déplore Louis. "Nous, on s'en fiche maintenant, on va partir à la fin de l'année. Mais les autres, les secondes qui vont arriver, il faut qu'ils sachent dans quoi ils s'embarquent."

La Région assure que des travaux sont en cours

Contactée, la Région, gestionnaire de l'établissement, assure avoir fait des travaux dans les douches pendant les vacances. Quant à la rénovation des chambres, une enveloppe d'1,4 million d'euros est débloquée. Mais le chantier n'est pas prévu avant le second semestre 2019.