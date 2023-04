Des jeunes en difficulté en stage "rupture" dans la forêt de Mormal

Après une marche nocturne sous la pluie, un bivouac dans la boue, les dix jeunes de 17 à 25 ans se lancent dans un dernier parcours d'obstacles au complexe Osmose de Locquignol, en cordée, attachés les uns aux autres, et encouragés par les encadrants d'anciens militaires, ancien pompier, sportif de haut niveau.

Comme les différentes activités depuis trois jours, un bon moyen d'apprendre la cohésion "si on joue pas en équipe, on perd du temps et on galère encore plus" reconnait Théo, stagiaire à l'EPIDE établissement pour l'insertion dans l'emploi de Cambrai depuis janvier.

Pendant 3 jours les jeunes n'ont pas eu droit à leur portable, un nombre de cigarette limité, ils ont du se dépasser physiquement alors que beaucoup n'étaient pas vraiment sportifs et apprendre aussi à canaliser leur violence explique Geoffrey Hodicq, créateur et président de la fondation Résilience , blessé de guerre en Afghanistan. Dès le début du stage, ils ont pu "décharger leur frustration grâce aux sports de combat".

Au programme aussi des marches nocturnes dans la forêt de Mormal de plusieurs heures pour réfléchir à des valeurs comme la fraternité ou le respect explique l'ancien militaire.

Revenir aux essentiels et se connecter à la nature

Pour Sébastien Dussart éducateur à l'EPIDE ce stage est vrai "accélérateur" pour la reconstruction des jeunes dont certains se sont révélés en revenant aux essentiels et en se connectant avec la nature. C'est le cas d'Alan

"Ca fait du bien ! ça ressource ! ça m'a tout vidé la tête, je suis léger"

Un stage qui a aussi permis à Théo d'oublier son addiction au cannabis. Et malgré toutes les difficultés du stage, Typhaine en ressort plus forte, et fière d'avoir tenu jusqu'au bout

"La première nuit j'ai eu un moment de craquage, j'ai pleuré, mais j'ai réussi quand même ! ça m'a pas tué, je suis encore vivant, en vrai rien n'est impossible dans la vie"

Une reconversion avec du sens pour les anciens militaires

Des stages importants pour les jeunes en difficulté, ceux en situation de handicap, ou suivis par l'aide sociale à l'enfance que la fondation résilience accompagne. Et une bonne reconversion avec du sens pour les anciens militaires, blessés de guerre assure Geoffrey Hodicq, "ayant connu des moments compliqués après une blessure de guerre post-traumatique et physique, je fais de ça une force, et on emmène à ces jeunes des exemples de reconstruction, de résilience".