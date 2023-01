Des jeunes en rupture de formation vont apprendre à gérer une coopérative à La Rochelle

Ils avaient lâché l'école et là, ils retrouvent la motivation. Douze jeunes sont assis autour de tables ou installés dans des canapés des locaux d'Horizon Habitat La Rochelle et ici l'ambiance est détendue en ce jour de rentrée. Ce lundi 16 janvier a marqué le début de la formation Osmose mise en place par l'association KPA La Rochelle.

Avec cette formation, l'association d'éducation populaire va aider, pendant six mois, douze jeunes désorientés comme Rose. "Mes études dans l'agroalimentaire ne me plaisaient pas, je n'y trouvais pas de sens" ou Kilian, "j'ai quitté ma formation Bac pro animation enfance et personnes âgées au lycée, je n'aimais pas ça et ce n'est pas ce que je voulais faire", explique-t-il.

Une formation à part

Avec Osmose, ils vont découvrir le fonctionnement d'une coopérative de service, en lien avec la transition écologique et sociale.

Une façon de remettre le pied à l'étrier et d'acquérir des compétences autrement que dans le système scolaire et universitaire explique Florine Jolivet, responsable de KPA La Rochelle et directrice de cette formation : "L'entreprenariat et la coopération sont des moyens pour nous de leur donner confiance, de gagner en autonomie et en compétences . Avec Osmose, ils vont découvrir plein de métiers et acquérir des compétences transversales. L'idée derrière tout cela est qu'ils puissent trouver leurs places dans la société."

Jusqu'au 30 juin, les jeunes passeront donc leur temps, entre les entreprises, les locaux de la KPA La Rochelle et le Centre de formation des apprentis de la CMA à Lagord. Un programme déjà apprécié par les participants du programme, "nous sommes ici pour apprendre et j'espère vraiment que ça va déboucher sur quelque chose " raconte Kilian.

Et pour certains, comme Victor, cette formation agit comme une vraie bouée de sauvetage. "Sans Florine Jolivet et l'association KPA, nous serions encore dans notre chambre, donc merci à eux", avoue-t-il.