Des jeunes Mayennais au Mondial de handball

Plusieurs classes du département vont aller assister à un match du Mondial de hand mardi et jeudi prochains à Nantes. De beaux souvenirs en perspective.

Ils s'appellent Julien, Lou-Ann, Basile ou Jessy... une centaine d'élèves de notre département sont impatients d'être à la semaine prochaine. Ils vont aller voir les stars mondiales du hand. Deux classes de CM2 des écoles publiques ont été tirées au sort : celles des écoles Germaine Tillion à Laval et Paul Eluard à Mayenne. Les petits élèves sont ravis d'assister à un match de haut niveau qui opposera la Russie au Brésil. Et après un rapide sondage, c'est le Brésil qui a les faveurs des encouragements ! Dans les écoles privées, c'est mardi pour le match Norvège / Brésil avec les CM2 de Don Bosco à Mayenne et les CM1/CM2 du Sacré Coeur à Andouillé.