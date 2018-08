Pour lutter contre l'illettrisme et faire du livre un objet ludique, une association de Villeneuve-La-Garenne propose chaque été de faire la lecture et de prêter des livres aux enfants, dans les squares et places publics de la ville des Hauts de Seine.

Villeneuve-la-Garenne, France

Savez quel est le contraire de la bibliothèque ? La lecture nomade : Ce n'est pas vous qui allez à la rencontre des livres mais les livres qui viennent à votre rencontre. Ou plutôt à celle des enfants.... de Villeneuve-la-Garenne.

Lecture Nomade est une association qui lutte contre l'illettrisme, destinée aux adultes durant la période scolaire, et aux enfants durant les vacances d'été. Elle propose chaque après-midi des lectures et des jeux autour des lettres et des mots, dans des lieux différents différents de la ville. Un square, une place publique, un parc... "l'essentiel est de se retrouver à chaque fois au pied des immeubles" explique Emilie Pozzi, salariée de l'association.

Des caisses de livres sont étalés sur le gazon, et les enfants de tous les âges piochent les livres de leur choix. La plupart aiment revenir chaque après-midi et ouvrir le même livre. Une façon de se familiariser avec l'objet, de se l'approprier et de le rendre ludique, ajoute Chantal Greuet, présidente de l'association.

© Radio France - Nathalie Doménégo

