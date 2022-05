Des lycéens sarthois créent leur mini-entreprise : "la vraie vie, plus compliquée que dans les livres!"

Plongeon dans le monde économique réel ! Pour mettre en pratique leurs cours de marketing, des élèves de terminale du lycée Racan de Château-du-Loir, section Sciences et Technologie du Management (STMG), ont crée leur mini-entreprise. Leur travail - baptisé "Terroirs de Racan" - a été récompensé par le Conseil régional des Pays de la Loire le 19 mai 2022.

Une application concrète des cours de marketing

Ces 17 jeunes Sarthois ont choisi de vendre des paniers de produits locaux. Ce projet leur a permis de réfléchir, en groupes, à l'étude de marché et de faisabilité, à la commercialisation et la communication. Ces travaux pratiques sont venus utilement compléter leurs cours. "Les élèves se sont rendus compte que, dans la vraie vie, les choses sont un peu plus compliquées que dans les cours théoriques", témoigne Laurence Frouin, professeur de mercatique (marketing) qui a encadré le groupe.

Une préparation à leur future vie professionnelle

"Après leur bac, certains lycéens vont entamer, en septembre, des études par alternance. Ils vont entrer dans la vie professionnelle. On va leur demander d'être de plus en plus autonomes et polyvalents. Cette mini-entreprise est, pour eux, un début". détaille l'enseignante, elle-même commerçante depuis six ans. "Ca les prépare à l'après", résume Laurence Frouin.

