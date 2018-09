Depuis le début de la rentrée scolaire, plusieurs jeunes filles du lycée Jean-Moulin de Pézenas dans l'Hérault ont été renvoyées à leur domicile pour se changer, car elles avaient des shorts bien trop courts pour la toute nouvelle proviseure. Des tenues "indécentes" pouvant "déconcentrer" les garçons d’après leurs dires.

Certaines élèves se disent choquées par la méthode. La proviseure qui est arrivée en début d'année après quatre années passées à Sète et le rectorat n'ont pas souhaité s'exprimer sur ce dossier.

Certains professeurs, qui sont venus spontanément vers nous au moment de notre reportage, apportent un soutien au chef d'établissement. "Cette polémique n'a pas lieu d'être" disent-ils. Il n'y a pas de harcèlement contre les jeunes filles".

Les élèves n'ont pourtant pas le même ressenti. Ils avaient l'intention d'organiser la semaine dernière, un blocus de cet établissement. Ce n'est plus à l'ordre du jour. Vue l'ampleur de cette polémique sur les réseaux sociaux, la proviseure aurait décidé de faire marche arrière lundi dernier.

Claire Devèze, est professeure d'histoire-géographie, et référente laïcité. D’après elle, la Proviseure n'a fait que rappeler qu'on ne venait pas venir au lycée comme à la plage et que tenue correcte s'imposait.

"On ne vient pas en classe comme on va à la plage" explique Claire Devèze

A la rentrée scolaire, le milliers d’élèves de cet établissement a été reçu, classe par classe, dans l'amphithéâtre par la proviseure et son équipe. L’occasion de rappeler le règlement intérieur, en insistant particulièrement sur les tenues correctes en classe.

Pour certains enseignants, il y a une mauvaise interprétation du message. Ce règlement n’est pas nouveau précise l’un d’entre eux. L'ancien proviseur Benoît Grellet , avait envoyé le 02 mai 2018 un courrier à tous les parents d’élèves en rappelant que chaque élève devait avoir une tenue respectable.

« L'été n’offrant généralement aucune surprise climatique, la température est inévitablement à la hausse et le règlement intérieur toujours en vigueur. Aussi une tenue correcte et respectueuse des lieux et des personnes sera exigée jusqu'à la fin de l'année. Tongs et autres tenues trop légères rappelant plus la tenue de l'estivant que celle de l'élève seront strictement interdites »