Yonne

Les lycéens préparent ce voyage depuis plusieurs mois. Et aujourd'hui c'est le grand jour. Direction l'Afrique pour Alma et ses camarades ."C'est la Tanzanie. On a une chance énorme de pouvoir y aller. Ca va être un beau voyage."

Nino aussi a hâte d'arriver à Moshi . Il s'est déjà renseigné sur l'endroit où il va séjourner avec ses camarades. Et ça ne lui est pas totalement inconnu. « On est près du parc naturel Ngorongoro. Le film le roi Lion est directement inspiré de cet endroit là, avec la scène où Simba est tenu à bout de bras. »

Une poignée de spiruline correspond à 35 grammes de viande : Alma

Ce qui manque aujourd'hui c'est que la population de Moshi en Tanzanie accepte de consommer la spiruline. C'est un des buts de ce voyage explique Patrice Vivion, responsable de la vie scolaire au lycée St Joseph à Auxerre. Copier

Les élèves vont donc participer à la récolte de spiruline et tenter de convaincre les tanzaniens de consommer ce super complément alimentaire qu'ils boudent un peu actuellement selon Alma. "Question protéine, une seule poignée de spiruline correspond à 35 grammes de viande." Mais le goût de la spiruline étant assez fort, il faudra leur expliquer aussi qu'il faudra la mélanger avec d'autres aliments.

Des élèves du Lycée Saint Joseph d'Auxerre partent deux semaines en Tanzanie. Reportage Damien Robine Copier

Les Masaaï vont nous protéger des lions et des bêtes sauvages : Nino

Par ailleurs, des fournitures scolaires seront également distribuées aux jeunes écoliers tanzaniens. Et puis les lycéens attendent aussi avec impatience de participer à un safari en pays Masaaï qui sépare le Kénya de la Tanzanie. « On va rencontrer des guerriers Masaaï qui vont nous apprendre une partie de leur culture. On va dormir dans des tentes à eux, avec justement un guerrier pour nous garder et nous protéger la nuit des lions et des animaux sauvages. »

A n'en pas douter une expérience inoubliable pour ces lycéens .