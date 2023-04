Des lycéens de Brionne créent le trophée du Prix Liberté de la Région Normandie

Le lycée des métiers d'art de Brionne avait déjà été retenu pour créer le trophée de la première édition du Prix Liberté, remis en 2019 à la Suédoise Greta Thunberg. Il récidive cette année et les élèves de la classe de première BMA (Brevet des métiers d'art), option ébénisterie, planchent depuis plusieurs semaines sur le trophée 2023."Plusieurs recherches ont été effectuées par les élèves et dans les quatre trophées présentés, il y en a un qui a été choisi par une commission" explique Valérie Delabrière, leur professeure d'arts appliqués.

ⓘ Publicité

Au mur de la salle d'arts appliqués, Valérie Delabrière a accroché les différentes propositions de ses élèves © Radio France - Laurent Philippot

C'est le projet de Hippolyte Cousty qui a été retenu alors qu'il ne pensait pas être sélectionné en voyant les projets de ses camarades. Son trophée, "c'est une colonne antique, qui est coupée avec des tiges, des cordes de piano, avec des oiseaux au bout qui viennent s'échapper de la colonne" explique-t-il. Pour le jeune homme de vingt ans*, "ça représente la liberté dans le savoir, dans la connaissance. C'est une manière de s'émanciper, de prendre sa liberté"*.

Il y a encore un peu de travail pour que les trois trophées soient terminés © Radio France - Laurent Philippot

Les trois colonnes sont déjà assemblées*, "ça avance plutôt bien, on va attaquer la phase de finition"* souligne Hippolyte Cousty, "avec les peintures, l'assemblage des tiges et mettre les petits oiseaux au bout". Le trophée doit être livré le 17 mai.

loading

Un Prix Liberté qui voyage

Pour l'édition 2023, trois noms ont été retenus parmi 400 candidatures. Les nommés sont Hadja Idrissa Bah, présidente du Club des jeunes filles de Guinée, ECPAT International, réseau d'organisations luttant contre la pédopornographie et l'exploitation sexuelle des enfants et Txai Surui, militante écologiste brésilienne de la tribu des Surui. Pour permettre le voyage en avion du trophée, Pacôme Dupuis travaille à la création d'une boîte de transport.

Sur la machine à commandes numériques, Pacôme Dupuis dégauchit une des pièces de sa boîte de transport © Radio France - Laurent Philippot

"C'est une boîte relativement simple avec du chêne massif et des panneaux plaqués" explique Pacôme, "avec une trappe coulissante pour pouvoir accéder au trophée". Et si Pacôme Dupuis est content de s'être vu confier cette création, "il y a quand même une certaine crainte de ce dire que ce qu'on fait, ça va être vu par des gens qui ont un statut et des connaissances très importantes. ca fout une certaine pression par apport à la qualité du travail qu'on doit réaliser mais c'est un challenge qui nous permet d'aller de l'avant ".

Valoriser l'enseignement professionnel

Hippolyte Cousty est Pacôme Dupuis sont fiers d'avoir été sélectionnés. c'Est aussi "une grande fierté" pour leur professeur d'arts appliqués, Valérie Delabrière. Cette commande "valorise leur travail. ca veut dire que ce qu'ils font vaut quelque chose. C'est important pour moi de leur montrer qu'ils sont autant capables que d'autres" car "le lycée professionnel n'a pas toujours une image dorée. Des gens ont l'impression que ce sont des élèves en difficulté. C'est pas le cas. Il y en a, bien sûr, mais comme dans tout établissement et toute filière".

loading

Pour Hippolyte Cousty, la création de ce trophée sera une ligne de plus sur son CV et apporte de la visibilité : "De la visibilité pour le métier mais pour ma propre personne" avance-t-il alors qu'il envisage de s'installer à son compte.

Le Prix Liberté

Le Prix Liberté propose à la jeunesse du monde entier de désigner chaque année une personnalité ou une organisation engagée dans un combat exemplaire en faveur de la liberté. Après Greta Thunberg, militante écologiste suédoise engagée dans la lutte contre le réchauffement climatique en 2019, Loujain Al Hathloul, militante saoudienne des droits des femmes en 2020 et Sonita Alizadeh, rappeuse afghane engagée contre le mariage forcé des jeunes en 2021 et Child’s Right and Rehabilitation Network en 2022, les votes sont ouverts pour désigner le lauréat 2023 . Le Prix Liberté de la Région Normandie sera remis le 30 mai 2023 au Zénith de Caen.