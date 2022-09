Des lycéens de Châteauroux célèbrent l'écriture et la parole dans les rues de la ville

Ce vendredi 23 septembre était organisé partout en France "La Belle harangue", la fête de l'écriture et de la parole. Des jeunes se baladaient pour haranguer la foule. À Châteauroux, c'est une classe de seconde du lycée Pierre et Marie Curie qui participait à l'opération.

Ils sont devenus tribuns le temps d'une journée. Les élèves d'une classe de seconde du lycée Pierre et Marie Curie de Châteauroux ont participé ce vendredi 23 septembre à l'opération nationale "La Belle harangue", la fête de l'écriture et de la parole pour la jeunesse. Des jeunes, de collèges et de lycées, se sont baladés dans les villes pour haranguer la foule, interpeller les passants sur des textes écrits par les élèves eux-mêmes. Des sujets d'actualité choisis par chaque apprenti orateur avant de se lancer, debout sur un banc, pour attraper l'attention du public.

Les textes lus par les élèves sont des textes écrits par chacun. © Radio France - Julien Prouvoyeur

Anthony a écrit un texte sur la pauvreté : "Ça se voit qu'on est écouté, on nous remarque. Ça me permet de m'entraîner car j'ai le BAC dans pas longtemps donc ça me permet de parler en public avec des gens qui m'écoutent et me regardent." Pour sa camarade Sophia, c'est bien plus qu'une préparation. Cet exercice est aussi une aide au quotidien : "Je suis une personne très réservée de base et c'est vrai que ce projet m'a beaucoup aidé. Il m'a permis de m'exprimer avec ma classe parce que je ne connaissais personne et j'ai pu prendre la parole."

Un exercice primordial

À côté d'eux, leur professeur de français les pousse à élever la voix, à parler calmement et distinctement malgré le stress provoqué par les regards du public. "On entend toujours les mêmes en classe, explique la professeure. Là cette fois, je voulais entendre tout le monde, y compris les élèves qui se cachent et qui ne sont pas à l'aise à l'oral. C'est très important que chacun ait sa place."