Des lycéens de Châteauroux s'investissent pour l'égalité homme/femme

Ils sont cinq. Ils ont entre 16 et 17 ans, tous inscrits au lycée Blaise Pascal de Châteauroux, et ils ont décidé de participer à un concours national pour lutter contre les préjugés homme/femme. L'idée vient en fait de l'infirmière scolaire du lycée, Jessica Di Concetto : "C'est un projet que j'ai voulu à leur initiative. je voulais qu'ils expriment eux-mêmes ce qu'ils ressentaient quand on aborde ce thème de l'égalité garçon fille."

Elle a donc inscrit le groupe au concours Zéro préjugé organisé par le Centre de liaison de l'enseignement et des médias d'infirmation (Clemi).

"On a décidé de faire un court métrage qui s'appellera "Et si..." L'histoire, c'est un couple qui se couche et qui rêve que les rôles sont inversés. Lui adopte des attitudes de filles et elle des attitudes de garçon" raconte Audrey, l'une des lycéennes.

Changer les regards

Le groupe s'est ainsi retrouvé régulièrement, en dehors des cours, pour d'abord évoquer les sujets que ce thème de l'égalité homme/femme leur inspiraient, puis pour décider de la forme que prendrait leur travail.

"Je n'avais pas vraiment de préjugé, mais c'était vraiment intéressant de travailler ensemble et c'était l'occasion de dénoncer un peu tous les stéréotypes" raconte Alexis, qui joue le rôle du mari dans le court métrage. Son épouse à l'écran, Audrey, confirme : " ca change un peu notre vision, nos regards sur la société".

Jessica confirme : "Le groupe était très ouvert, très égalitaire. Ce travail va aussi permettre de transmettre leur regard à leurs paires. Ils ont une grande maturité."

Le groupe a jusqu'au 9 avril pour rendre sa copie. Les finalistes seront conviés à Paris pour présenter leur travail. Le court métrage sera, quoi qu'il arrive, diffusé sur le site internet du lycée Blaise Pascal.