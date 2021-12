Des lycéens de Jaunay-Marigny sensibilisés aux dangers sur la route

Sensibiliser les jeunes aux dangers sur la route, c'est l'objectif de l'opération "10 de conduite jeune". Elle est organisée par la gendarmerie nationale, Groupama, Renault et le carrossier Centaure dans des collèges et lycées. Les jeunes sont en fait particulièrement touchés par les accidents de la route, ils représentent un tué sur quatre.

Depuis ce lundi 6 décembre, des élèves du Lycée Pilote Innovant International de Jaunay-Marigny, au nord de Poitiers participent à cette opération. Ils ont par exemple eu droit à une initiation à la conduite sur le parking du lycée pour bien comprendre l'importance d'être responsable au volant.

Près de 300 jeunes vont pouvoir suivre une initiation à la conduite avec des gendarmes d'ici ce vendredi 10 décembre. © Radio France - Aurore Richard

Valentine, 15 ans, s'est installée à la place du chauffeur pour la toute première fois de sa vie et elle réalise que pour conduire, il faut être très concentrée et c'est ce qui l'attend bientôt. "Là, on est sur un parking, il n'y a rien mais dans la vraie vie, il y a des poteaux, des gens. Tout prend de l'ampleur et c'est plus stressant", décrit cette lycéenne.

Les dangers de la drogue au volant

Pour son moniteur, M. Vérolivat, un gendarme réserviste, il faut sensibiliser les jeunes avant même qu'ils passent le permis. "Dans un accident, il y a toujours deux fautifs, celui qui fait l'erreur et celui qui n'a pas anticipé l'erreur de l'autre donc le but du jeu là, c'est de leur montrer qu'en conduite, il y a tout un travail d'anticipation d'où ce fameux regard pour chercher les indices utiles", explique-t-il.

Les gendarmes font aussi tester aux jeunes un simulateur deux roues. Ils ont également organisé une séance sur l'alcool, la drogue et les risques que cela entraîne au volant. A la sortie de cet atelier, le message semble être bien passé auprès de ces jeunes en classe de seconde.

Si on n'avait pas vu ces vidéos qui font peur, on se serait dit "il n'y a pas de problème"

"Je vais bientôt passer mon code et je sais que dans les années à venir, je serai "Sam", je ne laisserai pas mes amis conduire alcoolisés. Je n'ai pas envie que l'un des mes amis meurt et moi au passage, juste pour une histoire d'alcool", assure Nora, 15 ans.

Au total, 330 jeunes vont participer à cette opération jusqu'au vendredi 10 décembre et notamment des élèves des collèges Saint Exupéry et Sacré Cœur de Jaunay-Marigny.