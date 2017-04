Des lycéens de Lure reçus à l'Elysée pour la réalisation d'une vidéo sur le harcèlement scolaire

Plusieurs élèves de la 2nde A du lycée Georges Colomb de Lure ont été récompensés ce mardi et obtenu le prix "Non au harcèlement", pour avoir réalisé une vidéo sur le harcèlement scolaire. Ce court-métrage de deux minutes met en scène un harceleur rongé par le remords après le suicide de sa victime.

La vidéo intitulée "Ça vaut le coup?" met en scène Jacques, élève de 16 ans, et harceleur. Il qualifie sa victime de "tapette". Un enseignant entre dans la salle de classe et annonce le suicide de leur camarade. Jacques est alors pris de remord : "Ce garçon s'est suicidé à cause de moi. Je l'ai tué. Je l'ai tué par mes actes. Je l'ai tué de mes mains". On voit alors ce même harceleur environ 40 ans plus tard, un verre d'alcool à la main, rongé par le chagrin, ressasser cette tragique histoire.

Le court-métrage a été entièrement réalisé par les étudiants du lycée Georges Colomb de Lure : derrière la caméra, Arthur, étudiant en 2nde A. Le rôle principal est joué par son camarade de classe Jacques. Juliette et Lou ont écrit le scénario, supervisé le tournage. Ils ont été aidé par la direction, des professeurs et également leurs camarades de classe.

Des rencontres avec des élèves harceleurs

Les élèves ont rencontré, dans le cadre d'ateliers mis en place par l'établissement, des élèves harceleurs. "On leur parlait seul à seul, d'élève à élève, sans intermédiaire adultes", explique Arthur. L'adolescent de 16 ans explique qu'avec ses camarades ils ont demandé à l'un de ces bourreaux : "Imaginez que demain, une ambulance arrive avec la mère d'une victime en pleurs, qu'elle vous dise qui a fait ça pourquoi tu as fait ça, est ce que ça ne te poursuivrait pas toute ta vie? La personne harceleuse pense qu'elle fait ça pour rigoler, pour se valoriser, mais elle ne sait pas que ça peut lui détruire la vie. Ça vaut pas le coup". Les étudiants tiennent alors leur scénario une fois prononcée cette phrase "ça vaut pas le coup".

La lutte contre le harcèlement scolaire, un combat loin d'être d'être gagné

Tous ont connu de près ou de loin un cas de harcèlement scolaire parmi leurs proches. Ainsi Lou a été harcelée "pendant une courte période au collège. Je me faisais insulter, pousser frapper. J'ai envie d'éviter que ça se produise à d'autres personnes. Ça reste un combat, et c'est loin d'être gagné" conclut la jeune fille.

#NonAuHarcèlement On ne le répétera jamais assez : si tu es témoin ou victime de harcèlement, deux numéros verts sont à ta disposition 📞 ! pic.twitter.com/sqk16HDbtn — Éducation nationale (@EducationFrance) April 4, 2017

Un selfie avec François Hollande

Les élèves ont été récompensés ce mardi par la ministre de l'Education nationale Najat Vallaud-Belkacem, et le président François Hollande. "On a fait un selfie avec lui. Ça fait bizarre, il nous a félicités, c'est quand même quelque chose de rare" raconte Juliette, auteure de la vidéo. Sur son site Internet, le ministère de l'Education Nationale précise que le prix remporté par les étudiants a été créé en 2013 et "distingue les outils de sensibilisation contre le harcèlement travaillés et réalisés par les élèves et les personnels des établissements scolaires dans le cadre de projets pédagogiques." En 2017, près de 1 300 projets été déposés.