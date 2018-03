Pierrelatte, France

Non à la sélection pouvait-on lire sur les pancartes des élèves. Les lyfénes sont inquiets après l'utilisation pour la première fois du nouveau système "parcoursup". II remplace le système APB, admission post bac.

Une sélection déguisée

Pour entrer dans une filière non sélective de l'université, par exemple une fac de sciences eco, les lycéens doivent fournir un CV, une lettre de motivation et une fiche avenir. Elle est composée de l'avis des professeurs de terminale. Il est demandé aux profs de se prononcer sur la capacité de l'élève à poursuivre un cursus dans l'enseignement supérieur et de donner un avis sur la cohérence du projet de l'élève. Autrement dit difficile de rentrer en fac d'histoire si on a passé un bac S. Les lycéens jugent que ces conditions sont une forme de sélection qui ne dit pas son nom.

Des lycéens sur la même longueur d'onde que le SNES

Le SNES, le syndicat majoritaire chez les profs du secondaire a demandé aux enseignants de donner un avis très favorable à tous les élèves qui veulent entrer à la fac quelque que soit leur niveau. Une façon pour eux de contourner cette sélection. Le SNES estime que la solution, c'est d'augmenter le nombre de places à l'université pour absorber les demandes et non de sélectionner les élèves qui veulent s'engager dans l'enseignement supérieur.