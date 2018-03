Poitiers, France

Ils n'ont pas 18 ans et distribuent déjà des cartes d'éditeurs comme de vrais pro. A Chasseneuil du Poitou, près de Poitiers, des élèves du LP2i ont monté leur propre maison d'édition numérique. Elle s'appelle Turfu les éditions.

Turfu, pour Futur en verlan

"Turfu", comme "futur" en verlan. Il faut dire que le lycée pilote innovant se trouve à deux pas du Futuroscope et que leur projet est un projet d'avenir pour eux mais aussi pour les auteurs qu'ils décideront de publier, explique Céline Detappe, élève en 1ère S.

Au départ, c'était un projet de seconde mais les élèves ont voulu aller plus loin. Un an et demi plus tard, ils ont décroché le statut de "jeune association", ont mis en place un Conseil d'administration et les 17 membres actifs se partagent la tâche entre 3 pôles : communication, éditorial et juridique.

10 à 15 manuscrits en un an

Depuis l'an dernier, Turfu les éditions a reçu plus d'une dizaine de manuscrits. Et pour choisir quel auteur ils vont soutenir, les éditeurs en herbe ont monté un comité de lecture. S'il y a unanimité ils publient, sinon il y a discussion. Dans tous les cas, les auteurs choisis sont accompagnés ensuite comme avec de vrais éditeurs : relecture, corrections, couverture et même promotion du livre après sa sortie.

Des livres publiés sur internet

Les livres choisis sont publiés gratuitement sur le site de turfuleseditions.com gratuitement dans des catégories qui correspondent à des noms de sauces kebab.

D'abord parce que selon les clichés, le Kebab c'est la nourriture préférée des jeunes et qu'on est jeunes. Ensuite parce que notre slogan c'est "des livres à toutes les sauces", explique Emmanuel Fayet, élève en 1ère S.

Pour leur première publications, les éditeurs de Turfu les éditions ont choisi le livre d'un jeune professeur niçois. L'art délicat de rater sa vie, d'Anthony Passeron sera publié en ligne le 20 mars prochain.

Sélection au concours de la Journée nationale de l'innovation

Turfu les éditions de son côté a été repéré dans le cadre du concours Journée nationale de l'Innovation. Sélectionné parmi 400 projets, ils figurent parmi les 7 derniers encore en lice. Pour les soutenir, il suffit de voter pour leur projet sur le site de la Journée de l'innovation.