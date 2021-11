VIDÉO - Des lycéens des Hauts-de-France sur les traces de la Shoah en Pologne

120 élèves de vingt lycées des Hauts-de-France rentrent d'un voyage pédagogique à Auschwitz-Birkenau en Pologne. Une initiative du Conseil régional des Hauts-de-France, associé au Mémorial de la Shoah et aux rectorats des académies de Lille et d'Amiens.

Tous les deux ans, depuis 1996, le Conseil régional permet à des lycéens de se rendre en Pologne pour visiter le complexe concentrationnaire et le centre de mise à mort construits par les nazis lors de la Seconde Guerre mondiale. En ce mois de novembre 2021, ce sont 120 élèves venus de 13 lycées du Nord-Pas-de-Calais et de 7 établissements de Picardie qui sont partis pendant deux jours sur les traces de la Shoah. Un investissement de 139 000 euros dont 121 000 financés par la Région, le reste par le Mémorial de la Shoah et les deux académies de Lille et d'Amiens.

L’entrée du camp d’extermination © Radio France - Pascale Thiébold

Ces élèves, aujourd'hui en terminale, ont entamé un travail de Mémoire avec leurs enseignants d'histoire-géographie depuis leur classe de première. Les thèmes d'étude sont nombreux : "Auschwitz à hauteur d'enfant" pour le lycée de l'Escaut à Valenciennes, les "Sonderkommandos" au lycée Robespierre d'Arras ou encore "l'impact du processus de déportation à l'échelle de mon territoire" pour les élèves de la Cité scolaire Boucher de Perthes d'Abbeville.

Le choc de la réalité

Tous ces jeunes, à peine majeurs, sont arrivés "préparés", sachant qu'ils allaient visiter un camp concentrationnaire (Auschwitz I) puis le centre de mise à mort de Birkenau avec ses chambres à gaz et ses fours crématoires aujourd'hui détruits. Plus d'1,1 million de personnes y ont trouvé la mort dont près d'un million de Juifs. Une fois sur place, l'émotion prend le pas. Les jeunes découvrent ces symboles de vies fauchées : deux tonnes de cheveux entassés dans une vitrine, une montagne de valises avec les noms de leurs propriétaires, ces chaussures de toutes tailles qui montrent le départ précipité vers un avenir inconnu. Et il y a ces photos d'enfants qui bouleversent Logan, en terminale au lycée Arthur Ribot de Saint-Omer dans le Pas-de-Calais. "Ils étaient souriants, explique-t-il, ils ne comprenaient pas en fait le médecin SS qui leur faisait des signes. C'était horrible."

Photos de familles juives exposées à Auschwitz © Radio France - Pascale Thiebold

Pour Matthis, élève au lycée Saint-Michel à Solesmes dans le cambrésis, le choc est venu de la visite de ce bâtiment au fond du camp de Birkenau où arrivaient les déportés. Là où ils étaient déshabillés, rasés, tondus, tatoués : "déjà, pour nous, la vision est glauque. Je n'imagine même pas ce que les Juifs devaient ressentir. _On les rabaissait, c'était moins que des animaux_."

Le nécessaire travail de Mémoire

Comme le confie le recteur de l'Académie d'Amiens Raphaël Muller, ce voyage pédagogique marque un tournant dans le travail de Mémoire. C'est la première fois que les jeunes ne sont pas accompagnés par d'anciens déportés. Ils sont aujourd'hui de moins en moins nombreux, de plus en plus âgés. Il y a donc nécessité pour ces lycéens de prendre la relève, de continuer à témoigner de ce qu'ils ont vu alors que certains aujourd'hui s'appliquent à réécrire l'Histoire. "On attend de ces élèves qu'ils servent de courroies de transmission par leur témoignage et par leur travail" précise Patricia Sébille, professeure d'histoire-géo au lycée Pasteur de Lille.

Hommage des 120 lycéens des Hauts-de-France à Auschwitz-Birkenau © Radio France - Pascale Thiébold

Ce voyage en Pologne ne marque pas la fin de l'engagement de ces jeunes. Ils vont maintenant travailler à la restitution de ce qu'ils ont vu, notamment auprès des autres élèves.