Des lycéens du Mans sur les traces des déportés juifs sarthois

Des lycéens du Mans reviennent sur la déportation des juifs en Sarthe par les nazis lors de la Seconde Guerre Mondiale (1939 - 1945). Qui étaient-ils ? Combien étaient-ils ? A quoi ressemblaient leur quotidien ? Autant de questions auxquelles ces élèves de Terminal du lycée Yourcenar s'attachent à répondre à travers un long travail de recherches, nommé "Par les vivants", et qui prend comme source le site internet d'un passionné d'Histoire .

Donner un visage humain à la déportation

Ce travail d'Historien se fait par petit groupe de quatre élèves. "Alors, vous travaillez sur quelle famille ?", demande Yves Moreaux en prenant une chaise dans l'une des salles du lycée Yourcenar. Ce passionné d'Histoire est un peu le fil rouge du projet. Depuis 2006, le retraité recueille sur un site internet la vie des déportés juifs passés par la Sarthe, notamment dans le camp d'internement de Mulsanne, bâti le long de la ligne droite des Hunaudières.

"On travaille sur la famille Rosenbaum, mais on n'a pas trouvé de photo", regrette l'un des élèves. "Ah oui, c'est cela le problème, quand les gens étaient arrêtés, les Allemands avaient pour habitude de bruler tous les papiers", répond Yves Moreaux, qui donne quelques conseils pour poursuivre les recherches. Son site permet d'établir qui étaient les membres de la famille, quand et comment ils ont été arrêtés, avec sources et même matricules d'archive à l'appui.

La famille de David Rosenbaum logeait par exemple dans la rue Scarron, près de la gare. Les seize familles sur lesquelles travaillent la centaine d'élèves habitaient d'ailleurs toute dans ce même secteur. Salomé, Typhaine et Thomas sont sur les traces de trois familles. "La famille Adila, il y avait le père, la mère puis le fils", énumère de tête Yves Moreaux, avant de poursuivre, eux, il ont été arrêtés en 1944". "Ils ont fini à Drancy ?", demande Salomé. "Oui, et après à Auschwitz", conclut le retraité. Le tristement célèbre camp d'extermination polonais était la destination principale des juifs déportés depuis la Sarthe.

"C'est arrivé près chez nous"

Le projet pédagogique permet aux élèves de prendre consciente que cette déportation s'est organisée parfois à quelques pas de chez eux. "Là, c'était au Mans, pas loin de chez nous, comme rue de la Pelouse", décrit Thomas. Salomé a pris l'incitative de se rendre directement sur place : "On a pris la maison en photo, on a vu que c'était un hôtel et que c'était assez grand."

Les trois lycéens vont ainsi collecter une masse d'informations sur la famille juive en question pour ensuite présenter son parcours à travers un podcast audio, qui sera diffusé en juin prochain sur la radio locale étudiante "Cartable FM". "La Shoah, c'est six millions de juifs déportés", rappelle Isabelle Sévère, enseignante d'Histoire-Géographie, l'enjeu, c'est de montrer que c'était un individu, plus un individu... La Shoah, ce n'est pas que de l'administratif, c'est l'horreur au quotidien."

En tout, un peu plus d'une centaine d'élèves travaillent actuellement sur ce projet. Il devrait se renouveler l'année prochaine avec d'autres classes de Terminale. Le podcast audio réalisé par les lycéens pourrait ensuite donner lieu à un parcours sonore au Mans, où les visiteurs l'écouteraient en passant devant les maisons occupées par les familles juives déportées, via la plateforme "Izi Travel".