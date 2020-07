Des lycéens du Mas Jambost de Limoges disent "Non au harcèlement"

Une image choc pour un message fort : "Non au harcèlement". Des lycéens venus de Creuse et de Haute-Vienne ont exprimé leur sensibilité à travers la réalisation d'affiches pour prévenir le harcèlement scolaire. Et ce sont les élèves du lycée Le Mas Jambost à Limoges qui ont reçu le prix "coup de cœur académique" remis par Anne Laude, la rectrice de l'académie : "Ces affiches je les trouve pleine de sensibilité. Ce sont des images fortes sur une problématique qui persiste encore. Même si le nombre de harcèlement semble faible, c'est encore trop. Comme le dit l'affiche : ce silence doit cesser, indique Anne Laude.

La plus grande erreur est de ne rien dire

Pour cela, un protocole académique a été envoyé à toutes les écoles. Des affiches de prévention jonchent les murs des établissements scolaires, des assistantes sociales sont à l'écoute, des plateformes électroniques sont dédiées au cyber-harcèlement et chaque établissement dispose d'un numéro vert (0.800.200.200). L'article 5 de la loi pour une école de la confiance, instituée par le ministre de l'éducation, Jean-Michel Blanquer, inscrit le droit à une scolarité sans harcèlement dans le Code de l'éducation.

Il y a eu des suicides à cause du harcèlement

Des interlocuteurs sont mobilisés pour aider les victimes à délier la parole car les enfants comme les adolescents peuvent développer des phobies scolaires ou autres troubles du comportements selon Huguette Benaïm, assistante sociale et conseillère technique de la rectrice: "notre rôle est de voir que la situation est bien prise en compte car elles doivent être suivies pour arriver à des solutions. Avant j'étais dans l'académie de Rouen et _il y a eu des suicides à cause du harcèlement_."

Pour un défaut physique, un enfant qui travaille bien, la couleur de peau, la classe sociale : "on ne sait pas pourquoi un gamin est harcelé plus qu'un autre, poursuite-elle, mais il y a toujours une petite faille dont le harceleur profite pour en faire un bouc émissaire et c'est là que les témoins sont importants mais souvent ils ont peur et ne disent rien", et c'est là que le travail de sensibilisation est important, car_"la plus grande erreur est de ne rien dire"_, selon le slogan de l'affiche réalisée par les élèves du collège Martin Nadaud, à Guéret.