Des lycéens à la fac : à la découverte de l'Université de Lorraine

L'heure des choix approche pour les lycéens de terminale, qui doivent faire leurs voeux définitifs post-bac d'ici le 31 mai. Les lycéens de première, eux, ont encore une bonne année pour y penser. Mais comme il n'est jamais trop tôt, l'Université de Lorraine les a accueilli cette semaine.

Les 6000 lycéens de première de l'académie de Nancy-Metz ont pu profiter ce vendredi, comme chaque année, de la journée "Cap sur l'enseignement supérieur" : des ateliers découverte des différentes formations et matières, de tous les aspects de la vie étudiante, des rencontres avec des enseignants et des étudiants. Notamment sur les trois campus de Nancy-Vandoeuvre, Lettres, droit et sciences.

L'occasion de les interroger sur leurs rêves et leurs peurs par rapport à ce qui les attend à la fac. Et l'une de leurs plus grandes inquiétudes, c'est d'apprendre à travailler tout seul, sans être encadré comme au lycée. Ermella a 16 ans, elle est en première L, et elle sait très précisément ce qu'elle veut faire plus tard. Un peu moins comment y arriver : "Je veux être avocate dans les affaires familiales. Mais je n'aime pas les études de droit, ça a l'air un peu ennuyeux. Sauf que je sais que c'est ce qu'il faut que je fasse pour atteindre mon but", soupire-t'elle.

Quand on veut, on peut ! - Mathilde, lycéenne et future étudiante

Le droit : c'est l'une des matières les plus abstraites pour ces ados, puisqu'ils ne l'étudient pas au lycée. Et de façon générale, la fac les fascine autant qu'elle leur fait peur : les cours magistraux dans de grands amphithéâtres ; la liberté, mais aussi les heures solitaires à la bibliothèque, en autonomie. Cela inquiète un peu Mathilde : "Après, si on veut, on peut ! Mais il faut beaucoup travailler chez soi, et j'ai entendu qu'il n'y avait pas d'interaction avec les profs, et qu'il fallait prendre sur soi."

Il y a des repères, de l'encadrement, des professeurs référents - Maud Roussy, du service Information et orientation de l'Université de Lorraine

En France, 40% des étudiants seulement passent le cap de la première année de fac. Mais les jeunes ne sont pas pour autant abandonnés, promet Maud Roussy, du service information et orientation de l'Université de Lorraine : "Il y a des repères, de l'encadrement, des professeurs référents. Les élèves vont se rendre compte qu'il y a un travail important à fournir très vite, en autonomie, mais qu'ils ne sont pas complètement livrés à eux-mêmes".

Et quand on entre à l'Université de Lorraine après le bac, il n'y a pas que la licence. On compte aussi, par exemple, une vingtaine de DUT (diplômes universitaires de technologie), des formations plus courtes et plus encadrées.

