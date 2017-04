Des lycéens à la place des candidats dans Controverse

Réécoutez l'émission Controverse de ce lundi 3 avril sur France Bleu Orléans : quand des lycéens prennent la place des principaux candidats à la présidentielle pour un débat sur l'Europe, et qu'ils posent aux politiques les questions que parfois les adultes n'osent pas poser

Le débat sur l'Europe - Face à face, cinq élèves de la classe de Philippe Couannault, en 1ère ES au lycée Voltaire. Clélia incarne François Fillon, Alisée est Benoît Hamon, Julianne représente Marine Le Pen, Océane est Emmanuel Macron et Rayane est Jean-Luc Mélenchon. Le thème de ce débat, animé par deux élèves-journalistes, Julie et Margaux : l'Europe. La place de l'Europe dans les programmes de chacun, l'économie, la crise migratoire, et les premières décisions qu'ils prendront sur les questions européennes, s'ils remportent l'élection présidentielle.

Le débat en image et en intégralité

Le débat était enregistré le 21 mars 2017 dans les locaux de la faculté de Droit Economie Gestion de l'Université d'Orléans. Après les derniers conseils de Carole Miko de l'association C'est Comme à la Radio et la présentation de l'émission par François Guéroult, place au débat, sous les yeux des étudiants en Master Métiers de l'Accompagnement Politique de l'Université, qui ont coaché les élèves-candidats pendant deux mois.

Retour sur le débat avec les représentants des candidats

Manon revient avec les politiques sur le débat européen de ses camarades © Radio France - Anne Oger

Dans la deuxième partie de Controverse, les représentants loirétains des principaux candidats à l'élection présidentielle prennent la place des élèves, pour un retour sur ce débat européen. Catherine Soullie pour François Fillon, Emmanuel Constantin pour Emmanuel Macron, David Jacquet pour Benoît Hamon, et Karine Fischer pour Jean-Luc Mélenchon répondent aux questions de Manon. Un seul absent : le Front National, qui a décliné l'invitation de France Bleu Orléans.

Les lycéens face aux politiques et la question de la moralisation

François Guéroult, Emmanuel Constantin d'En Marche, Pierre Allorant et Philippe Couannault le prof d'histoire géo © Radio France - Université d'Orléans

Troisième partie de Controverse : Robin, Léa et Valentine sont face aux quatre représentants des candidats à la présidentielle, pour un échange sur l'image des politiques auprès des jeunes. Sans surprise c'est la question de la moralisation de la vie politique qui tient la plus grande place dans les questions qu'ils ont à poser. "Les candidats qui disent et qui ne font pas, aussi". Et une dernière question sur le droit de vote à 16 ans, solution ou pas pour intéresser plus efficacement les jeunes à la politique.

Ca n'était pas facile, il a fallu d'abord aller chercher les réponses dans les programmes, sur un thème pas très présent dans la campagne, et puis les élèves ont toujours une réticence à prendre la parole au départ - Philippe Couannault le prof

"Cette émission, c'était une bonne idée sur le fond, parce que ce thème de l'Europe, on n'en parle pas beaucoup dans la campagne. Et puis sur la forme, car l'éducation aux médias c'est un des enseignements que l'on doit apporter à nos élèves" explique Philippe Couannault, le professeur d'histoire-géographie de cette classe de 1ère ES, qui a mis en place ce projet dans son établissement. Il revient sur cette expérience, avec François Guéroult. "C'était une expérience humaine pour ces élèves, de pouvoir rencontrer ces politiques. Nous avons vu qu'ils n'ont pas hésité à leur poser les vraies questions qu'ils voulaient poser. Après, pour ce qui est des réponses apportées par les politiques, je ne sais pas s'ils en sont satisfaits !"