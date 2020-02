Parcoursup : des lycéens normands en immersion à la fac de Rouen

Saint-Étienne-du-Rouvray, France

Quoi de mieux que d'assister à des cours avec des étudiants et des enseignants pour décider de son orientation scolaire ? Près de 1.200 élèves de Terminale profitent en ce moment de l'opération "Campus ouvert" pour se mettre dans la peau d'un étudiant de l'Université de Rouen Normandie. Les lycéens inscrits pour l'occasion peuvent découvrir la vie universitaire notamment les campus et les formations.

Au programme, cours de maths à l'amphithéâtre de l'UFR Sciences et Techniques de l'Université de Rouen Normandie, site du Madrillet © Radio France - Macipsa Aït

Une premier essai avant le grand saut

Ils étaient une vingtaine de futurs bacheliers, essentiellement de l'académie de Rouen, pour le cours de mathématiques prévu ce mardi 18 février entre 10h15 et 12h15 à l'UFR Sciences et Techniques sur le site du Madrillet à Saint-Etienne du Rouvray. Parmi les participants, se trouve Lise, 16 ans, du lycée Fénelon à Elbeuf. Stylo et calculette en main, elle aime les maths mais elle a l'air hagarde : "Honnêtement je suis stressé (...) d'habitude on est une vingtaine dans une salle de classe. Là c'est le grand amphi, avec beaucoup plus d'étudiants"

Et pour d'autres, pas de place à l'intimidation. Théo du lycée Leroy à Evreux : "Je ne suis pas du tout impressionné par la grande salle, j'ai déjà des cours en amphi'". De son côté, Valentin, élève de Terminale S au lycée Gustave Flaubert à Rouen, se sent comme "chez lui" : "On pose des questions au prof et il prend son temps pour nous expliquer"

Faire le bon choix

Tous sont unanimes. Cette venue au "Campus ouvert" est déterminante pour leur avenir scolaire. Elena, également en terminale S, au Lycée Delamare Deboutteville à Forges-les-Eaux, ne regrette pas d'avoir écourté ses vacances : "C'est dans la continuité de ce que l'on fait en maths au lycée, ça me rassure. Ça me permet de me projeter aussi"

Avant de passer leur bac en juin prochain, les apprentis d'un jour espèrent obtenir une réponse positive de Parcoursup, réponse à partir du 19 mai. Pour l'heure, ils ont jusqu'au 12 mars pour formuler leurs vœux sur la plateforme.