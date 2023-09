Des lycéens parisiens écrivent dans le journal Libération : "j'ai dédié une lettre d'amour à mon quartier"

À quoi ressemblent la vie d'un jeune dans un quartier populaire ? Le journal Libération en donne un aperçu ce vendredi matin, en publiant un supplément en partenariat, avec la ZEP, la Zone d'expression populaire.

Pendant le premier semestre 2023, l'association, qui milite pour l'expression des jeunes, a animé des ateliers d'écriture dans le lycée François-Rabelais, situé porte de Clignancourt à Paris (XVIIIe). Le but ? Permettre aux élèves de raconter leur quotidien, de leur addiction au smartphone à leurs relations parfois compliquées avec leurs parents.

"J'ai voulu écrire une lettre d'amour à mon quartier"

Ariane, 16 ans, s'est prêtée au jeu. Cette lycéenne de terminale ST2S n'était pas forcément convaincue par le projet : "Au début, j'étais un peu perplexe. Je me suis dit que je n'avais qu'une vie banale, d'étudiante en terminale. Je me suis demandée : « pourquoi moi ? »"

Puis après quelques échanges avec les intervenants, la jeune fille a décidé de parler de son quartier. "J'habite dans le XXe arrondissement, dans un petit quartier qui s'appelle La Banane, entre le Père-Lachaise et les Buttes Chaumont, explique Ariane. "Je lui ai dédié une lettre d'amour, parce qu'on lui en dédie pas souvent. On grandit et on se rend compte que ça va être le moment de le quitter. Je me suis dit qu'il fallait que je le lui laisse une petite trace."

La jeune fille décrit ses souvenirs d'enfance, les amis qu'elle fréquente, les drames qui ont pu le toucher. "Je veux vraiment que mon quartier soit fier. Je veux qu'on se dise que La Banane ce n'est pas que de la terreur, mais aussi de l'amour." Si elle assure que la vie n'est pas difficile à la Banane, elle ne veut pas y élever ses futurs enfants. "Je pense qu'il y a mieux ailleurs."

Des élèves chamboulés par l'écriture

Poser son quotidien sur le papier n'a pas été forcément évident pour tout le monde. "J'ai pu dire des trucs qui m'étaient arrivés que je n'ai jamais racontés à personne", explique Madeline, une amie d'Ariane.

L'expérience a aussi changé quelques regards dans la classe. "On a vu beaucoup de gens tristes, beaucoup de gens pleurer, raconte Madeline. On voit que certaines personnes ne sont pas aussi dures ou insensibles que l'on pense. Je trouve que ça a aidé beaucoup de personnes à lâcher ce qu'elles avaient en elle."

Près de 300 élèves ont participé aux ateliers d'écriture, mais seulement 20 sont publiés dans Libération ce vendredi. Un recueil sera distribué par la ZEP aux élèves plus tard en septembre, avec une centaine de textes à l'intérieur.