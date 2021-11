Des lycéens veulent s'impliquer dans des maraudes à Auxerre

Ils veulent faire d'une pierre deux coups. Un groupe de cinq lycéens a rencontré ce lundi 29 novembre le président du collectif "Identifier les SDF pour leur venir en aide à Auxerre et aux alentours".

Ces lycéens, en première SAPAT (service d'aide aux personnes et aux territoires) du lycée professionnel de Champs-sur-Yonne, ont contacté le collectif dans le cadre d'une épreuve anticipée du baccalauréat. En l'occurrence, trouver un partenaire, et s'impliquer dans ses activités.

Pour eux, c'est l'assurance d'aider les plus démunis et d'obtenir, ils l'espèrent, une bonne note.

Une évidence pour nous

Lizzie, 19 ans.

"J'ai toujours été touchée par les personnes dans le besoin" confie Lizzie, 19 ans, à l'initiative de cette idée. "Alors j'en ai parlé à mes amis et ils ont tous été d'accord" poursuit-elle.

Pourtant, le groupe de camarades a bien eu du mal à trouver une association ou un collectif pour devenir leur partenaire. "Je leur ai filé un petit coup de main" détaille Stéphanie Baptista, leur professeur. "Mais ce sont eux qui les ont contactés et qui ont organisé cet entretien" conclut-elle.

L'entretien s'est bien passé. Pour les élèves, il ne leur reste plus qu'à s'organiser.

Et l'entretien s'est d'ailleurs vraiment bien passé. Abdelaziz Hajji en est d'ailleurs satisfait. "Ils sont jeunes et veulent aider. Cela me redonne foi en l'humanité et ça me touche vraiment. Ce collectif, c'est toute ma vie" dit-il, ému.

Un collectif, quatre maraudes par semaines

Abdelaziz Hajji décrit les actions de son collectif

Le collectif est né il y a un peu plus de quatre ans. "On fait nos maraudes les mardis, jeudis, samedis et dimanches. Printemps, été, automne et hiver" décrit-il.

Actuellement, 13 bénévoles viennent en aide à 12 personnes, dont une femme, sa fille de 6 ans et son nourrisson de 4 mois.

Le collectif devrait bientôt obtenir le statut d'association : Abdelaziz Hajji a fait les démarches, il attend une réponse cette semaine.