Des lycéens toujours mobilisés en Provence

Les lycéens sont toujours mobilisés pour protester contre la réforme du bac et la plateforme Parcours Sup, à Marseille les lycéens ont prévu de manifester ce mardi matin. Après les violences de ces derniers jours le recteur de l'académie appelle au calme.

Marseille, France

Les lycéens ont appelé à un mardi noir pour protester contre la réforme du bac et la plateforme Parcours Sup. Mobilisés depuis plus d'une semaine ils estiment qu'ils ne sont pas entendus et veulent continuer leur mouvement. Ce lundi, le recteur de l'académie Aix-Marseille, Bernard Beignier a reçu une délégation de lycéens mais cela n'a pas suffi à calmer leur colère. Au total dans l'académie d'Aix-Marseille une vingtaine d'établissements sont touchés par le mouvement.

La violence est inacceptable - Bernard Beignier

Sur France Bleu Provence ce matin le recteur lance un nouvel appel au calme. Ces derniers jours des violences ont éclaté dans les rues de Marseille et devant certains établissements : poubelles incendies, mobilier urbain dégradé...Des élèves ont aussi été blessés dont une jeune fille brûlée sérieusement.

Bernard Beigner, demande aux proviseurs d'accueillir les lycéens pour débattre avec eux et leur apporter des réponses.

Ils peuvent s'exprimer dans les lycées mais il ne faut pas se laisser emporter par la violence

Une manifestation est prévue ce mardi matin à Marseille, près 170 établissements sont touchés par le mouvement dans toute la France.