Des lycéens valentinois reçus aux Invalides à Paris

Une trentaine d'élèves du lycée professionnel Montesquieu de Valence, sont invités à Paris, ce vendredi pour recevoir le prix "Héritiers de mémoire".

Voilà un an que les élèves de seconde, première et terminale Bac Pro Ouvrage du bâtiment métallerie et de CAP Serruriers Métalliers travaillent sur ce projet: créer des statues en hommage aux victimes de toutes les guerres.

Le projet est né il y a deux ans, lorsqu'une classe a visité le musée de la résistance à Vassieux-en-Vercors. Élèves et enseignants ont eu envie d'aller plus loin.

Toute l'année donc, les jeunes de ces filières ont travaillé avec un sculpteur. De quoi mêler certains points du programme, le devoir de mémoire, et une démarche artistique.

Le projet sélectionné parmi 84 dossiers

Ce vendredi 2 juin, une trentaine d'élèves sont reçus aux Invalides à Paris pour se faire remettre le prix "Héritiers de mémoire" par le ministère des Armées. Le lycée avait déposé sa candidature: elle a été retenue, (comme celle de deux autres établissements), parmi 84 projets.

Les 10 sculptures en acier (qui mesurent jusqu'à 2m50 de haut) représentent des habitants du Vercors, têtes levées vers le ciel, effrayés. Ce n'est pas sans évoquer évidemment l'arrivée des planeurs allemands pendant la Seconde Guerre Mondiale.

Mais enseignants et élèves ont souhaité que ces sculptures soient un hommage aux victimes de toutes les guerres.

Installées à côté du musée de la résistance (voir simulation sur photo), elles seront inaugurées le 21 juin à Vassieux-en-Vercors.