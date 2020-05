Des médecins plaident pour un retour à la vie normale dans les écoles

Invité de France Bleu Paris, le chef du service pédiatrie de l’hôpital intercommunal de Créteil met en cause une certaines psychose autour du retour des enfants à l'école. Le professeur Robert Cohen estime que les plus jeunes doivent reprendre le chemin des classes.

"Tous les enfants ont besoin de socialisation, ça fait partie des moteurs de développement", assure le professeur Robert Cohen, pédiatre infectiologue à Créteil, qui s'inquiète de la réticence de certains parents à renvoyer leurs enfants à l'école, après deux mois de confinement.

Avec d'autres spécialistes, il a signé une tribune la semaine dernière dénonçant "des craintes souvent non basées sur des faits, et aboutissant à des organisations non réalistes, et potentiellement fortement anxiogènes pour les enfants."

Des mesures compatibles avec la vie scolaire

"De nombreuses maladies peuvent être déclenchées par l'absence d'école", argumente le médecin. "On peut parler des maladies psychologiques, des maladies somatiques. On a également vu les chiffres de la maltraitance augmenter".

Or, selon le professeur Robert Cohen, "les enfants sont moins porteurs du virus, moins contagieux". Les conditions sont donc réunies pour que les enfants retournent à l'école avec des mesures sanitaires compatibles avec la vie scolaire.

"Les _notions de distances qu'il faut appliquer aux adultes doivent être moins rigoureuses pour les enfants._" Autrement-dit, les écoliers doivent pouvoir jouer dans la cour, sans restrictions.