Des médiateurs bientôt déployés dans le quartier du Mail à Chenôve

La ministre déléguée en charge de la ville Nadia Hai vient de retenir Chenôve (Côte-d'Or) et plus particulièrement le quartier du Mail pour accueillir prochainement des médiateurs, dans le cadre d'un nouveau programme de cohésion sociale baptisé "bataillon de la prévention",

L'entourage de la ministre le confirme : il y aura bien des éducateurs et médiateurs, déployés prochainement au Mail à Chenôve (Côte-d'Or). Ils font partie d'une "armée" de 600 médiateurs recrutés et formés pour intervenir dans les QRR, les quartiers de reconquête républicaine.

"Je me réjouis de la réponse de la ministre"

Nadia Hai semble donc avoir été sensible à sa visite récente dans la métropole dijonnaise. Un renfort apprécié d'ailleurs par la députée en Marche de la 3e circonscription de Côte-d'Or Fadila Khattabi, qui en avait fait un combat : "c'est la concrétisation directe d'un travail mené depuis plusieurs mois avec la ministre et son cabinet, dit-elle dans un communiqué (...) je me réjouis de cette réponse".

D'après l'élue, ce programme "bataillon de la prévention bénéficiera d'un budget de l'Etat à hauteur de 26 millions d'euros sur deux ans, il s'ajoute à d'autres dispositifs accordés récemment à la commune de Chenôve comme les "Cités éducatives".

Du côté de la mairie de Chenôve justement, pas de réaction pour l'instant, on attend de voir combien et dans quels délais ces médiateurs seront déployés, et surtout quel sera leur rôle concret auprès des habitants du quartier.