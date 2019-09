Des médiateurs scolaires pour lutter contre la violence dans les collèges des Alpes-Maritimes

Alpes-Maritimes, France

Des insultes, des coups, du racket, depuis 2014, les médiateurs scolaires ont vu de tout devant les collèges de Alpes-Maritimes. Ils sont régulièrement présents devant les 29 collèges de Nice et dans 63 collèges dans le reste du département. Ces jeunes détenteurs d'un diplôme de médiation ont pour mission d'établir un lien de confiance avec les adolescents pour repérer les situations de conflits, désamorcer les bagarres avant qu'elles n'aient lieu et aussi détecter le harcèlement scolaire. Ils appartiennent à l'association "La Semeuse" financée à hauteur de 2 600 000 euros par le département.

"Un jour, après le cours de sport, j'étais dans les vestiaires, et un autre élève a insulté ma mère, sans raisons. Si je garde ça pour moi, ça reste coincé et du coup je suis triste toute la journée alors que si j'en parle, je passe une bonne journée", témoigne Yassine. Ce jeune élève de 5ème dans un collège niçois a régulièrement besoin de vider son sac auprès d'un médiateur.

Détecter le harcèlement sur internet

Toutefois, il arrive de plus en plus souvent que les cas de harcèlement les plus graves se passent après les cours, sur internet. "C'est sur les réseaux sociaux que c'est le plus compliqué. C'est précisément là qu'il est important de créer un lien avec eux pour qu'ils se confient à nous", explique Sofiène Bouchikhi, un médiateur scolaire. "Ça peut avoir des conséquences assez grave comme des suicides ou des jeunes qui se mutilent", ajoute-t-il. Dans ces cas là, les médiateurs font le lien avec l'équipe éducative, ou la police si besoin.