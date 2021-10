Des menus étoilés dans les restaurants scolaires à Nîmes

Ils s'appellent Michel Kayser, Damien Sanchez et Jérôme Nutile. Ils sont chefs étoilés. Et ils proposent du 11 au 15 octobre des menus dans les 54 restaurants scolaires de la ville de Nîmes. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la semaine du goût. "Nous avons établi des menus et ils sont préparés par les salariés de la cuisine centrale" précise Michel Kayser, propriétaire du restaurant Alexandre à Garons. Ce lundi, les élèves ont donc dégusté un crémeux d'œufs brouillés à la brandade, un morceau poulet fermier fricassé à la Saint Gilloise avec des pommes de terre au citron confit ainsi que du raisin et un yahourt à la mandarine bio.

C'est l'occasion d'éveiller les papilles des enfants. Le but, c'est qu'ils découvrent les saveurs. Il faut les éduquer à bien manger - Damien Sanchez, chef du restaurant le Skab à Nîmes

Les chefs étoilés sont bénévoles et le prix des repas reste le même pour les parents. Chaque jour, la ville de Nîmes sert 7.000 repas dans ses cantines scolaires.