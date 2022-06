Des menus végétariens chaque jour à la cantine dans les écoles de Grenoble à la rentrée

Des repas végétariens chaque midi à la cantine dans les écoles grenobloises, ce sera désormais la norme à partir de la rentrée de septembre. C'était une promesse de campagne d'Eric Piolle, une mesure votée à l'unanimité au dernier conseil municipal ce lundi 27 juin. Mais ce ne sera pas une obligation non plus puisque deux autres options seront proposées aux parents en plus de ce menu végétarien (le menu vert) : un menu mixte avec poisson, le menu bleu, et un menu mixte avec viande, le menu rouge. Deux options qui garderont les repas végétariens déjà mis en place à la cantine une à deux fois par semaine.

Une question d'écologie et de santé publique

"Les raisons pour lesquelles on propose ça, c'est que le climat nous oblige", explique Salima Djidel, conseillère municipale déléguée à la cantine centrale de la ville de Grenoble. Pour elle, il était urgent d'agir. Autre point important pour elle : la santé des enfants. "Aujourd'hui, la quantité de viande mangée par les enfants couvre parfois jusqu'à quatre fois plus les recommandations de l'Anses (ndlr : agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail), donc on a aussi un rôle en tant que force publique de répondre à ces enjeux qui sont de santé publique et environnementaux". Et notamment pour les familles les plus modestes, qui "sont celles qui mangent paradoxalement le plus de viande et souvent de mauvaise qualité", ajoute Christine Garnier, adjointe à la mairie de Grenoble en charge des écoles.

"Transmettre ça aux enfants dès le plus jeune âge, c'est crucial"

Ces repas végétariens quotidiens sont une très bonne chose pour Yamina, maman de deux enfants scolarisés en primaire à Grenoble. "Transmettre ça aux enfants dès le plus jeune âge, c'est crucial", explique-t-elle, "parce qu'à un moment donné, je pense qu'on sera tous obligés de manger moins de viande". Elle a déjà converti ses enfants aux repas végétariens à la maison, mais le faire à l'école va permettre de le démocratiser encore plus. "Les enfants échangent forcément sur le sujet et peuvent se dire que ces repas végétariens ont l'air bons. Et le travail de transmission va se faire dans l'autre sens, des enfants vers les parents", estime la mère de famille.